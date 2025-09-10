Patxi López ve "legítimas" las protestas propalestinas en la Vuelta, que ha de entender este "clamor popular"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las protestas ciudadanas propalestinas durante la Vuelta Ciclista a España son "legítimas" y la organización de la competición ha de entender este "clamor popular".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento antes del Pleno, López entiende las manifestaciones porque, a su juicio, reflejan "lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española".

"Otra cuestión es que esto se puede ejercer con algún atisbo de violencia, cosa que no digo que haya sucedido. Que eso no compartimos de ninguna de las maneras. Pero los responsables de la Vuelta a Ciclista España deberán entender también que hay un clamor popular y que por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo", ha argumentado el portavoz.