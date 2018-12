El PDeCAT ve paralelismo entre los referéndums catalán y esloveno por la violencia "del otro lado"

Actualizado 10/12/2018 19:29:09 CET

¿Cuál es la vía eslovena de la que ha hablado Torra?

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha afirmado este lunes que en los procesos de independencia de Cataluña y Eslovenia "se puede hacer un paralelismo porque en Eslovenia se hicieron dos referéndums, se ganaron y al final la violencia vino del otro lado".

En rueda de prensa junto al presidente del partido, David Bonvehí, la también diputada en el Congreso ha asegurado que el movimiento soberanista es pacífico y que en Cataluña no hay violencia, por lo que intentar hacerlo creer a la ciudadanía "es una enorme irresponsabilidad".

"Es un movimiento no violento, cívico, y queremos reivindicar esto hoy y todos los días. No es la primera vez que el Estado español alimenta la confrontación, pero en Cataluña no hay problemas de violencia", ha argumentado.

Bonvehí ha lamentado las "interpretaciones que se han querido hacer" de la comparación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, entre Eslovenia y Cataluña, y ha destacado que el mandatario catalán es una persona pacífica.

"Le queremos dar todo nuestro apoyo y lamentamos que medios lo hayan interpretado de manera errónea. La vía catalana es pacífica y democrática", ha añadido.