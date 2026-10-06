Pedro Sánchez comparecerá hoy tras la celebración del Consejo de Ministros

Sigue en directo la última hora del 29N y el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado que disuelve las cortes y convoca elecciones generales para el próximo 29 de no
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado que disuelve las cortes y convoca elecciones generales para el próximo 29 de no - Pool Moncloa/Fernando Calvo
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 8:49
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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, según informa Moncloa.

Sánchez anunció ayer la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre mediante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

Hoy está previsto que comparezca tras la celebración del Consejo de Ministros, en torno a las 12:30 horas, en el que se espera que se aprueben de nuevo los dos Reales Decretos sobre la Vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento, aunque podrían incluir algunas modificaciones.

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