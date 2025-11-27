Peinado avisa a Moncloa de que si no envía las agendas de Begoña Gómez y su asesora puede incurrir en desobediencia

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 15:44

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama "nuevamente a Presidencia del Gobierno" que le facilite varia documentación que le requirió, "o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido".

Peinado indica que entre ella se encuentran las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez".

"Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia", advierte.

