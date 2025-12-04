Peramato reconoce que la condena a García Ortiz es "una profunda herida" a la Fiscalía: "Ha de sanar bajo mi dirección"

La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia, en el Congreso, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La fiscal comparece en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. - A. Pérez Meca - Europa Press

Teresa Peramato, la candidata del Gobierno a asumir el cargo de fiscal general del Estado, ha reconocido este jueves que la condena a Álvaro García Ortiz ha supuesto "una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española". "Y que ha de sanar --espero y deseo-- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha manifestado.

Así se ha pronunciado en el Congreso, en el marco de la Comisión de Justicia que examina si cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir la jefatura del Ministerio Público. Cabe recordar que García Ortiz renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato ha empezado su intervención reconociendo la labor desempeñada por "todos" sus antecesores, "por quienes tuvieron el inmenso privilegio de ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal".

"En particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española", ha añadido.

Al hilo, ha advertido de que no puede ni debe "eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo". "Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar -espero y deseo- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha incidido.

La comparecencia de Peramato en la Comisión es un trámite obligatorio, pero no vinculante, que llega después de que el pasado 26 de noviembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declarara --por unanimidad-- su idoneidad para el cargo.