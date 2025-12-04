Peramato promete remover "obstáculos" del sistema de justicia para proteger a víctimas de violencia de género

La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia, en el Congreso, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La fiscal comparece en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. - A. Pérez Meca - Europa Press

Teresa Peramato, la candidata del Gobierno a asumir el cargo de fiscal general del Estado, ha prometido remover los "obstáculos y dificultades" del sistema de justicia para proteger a las víctimas de violencia de género.

"Durante mi mandato me propongo continuar el mismo compromiso que siempre he mantenido con las víctimas. Pretendo seguir atendiendo prioritariamente su protección, desde una visión holística e integral, trabajar para que se sientan amparadas y acogidas por el sistema de justicia, removiendo los obstáculos y dificultades que se les plantean y que son origen de una indeseable victimización secundaria", ha asegurado.

Así se ha pronunciado en el Congreso, en el marco de la Comisión de Justicia que examina si cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir la jefatura del Ministerio Público.

En este sentido, ha expuesto que la violencia de género "constituye una grave violación de los derechos humanos y es la más grave manifestación de discriminación por razón de género". "Atenta, pues, contra los valores y principios más elementales que deben regir una sociedad democrática", ha afirmado.

Peramato ha llamado a combatir "con todos los medios necesarios" la violencia machista, que ha indicado que es una "obligación" que apela a todos los poderes públicos y, en particular, al Ministerio Fiscal, como garante de los derechos de la ciudadanía y del interés público y social.

Además, ha recordado que, durante su mandato como Fiscal de Sala Coordinadora, por primera vez en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se adoptó el término "feminicidio" para denominar estos crímenes. "Porque lo que no se nombra no existe, porque a las realidades hay que denominarlas como lo que son", ha subrayado.

De la misma manera, ha afirmado que el negacionismo "pone en grave riesgo a las víctimas y las despoja de su condición" y ha añadido que la sociedad española "no puede permitirse ni un solo paso atrás". "Los poderes públicos hemos de ser firmes en esta lucha, que ha de ser la de la sociedad democrática en su conjunto", ha asegurado sobre la violencia machista.

También ha apuntado que trabajará en las nuevas competencias en materia de violencia sexual que asumen los fiscales especialistas en violencia de género, con el fin de "asegurar el mejor y más eficaz cumplimiento" de sus funciones, con las víctimas como centro de actuación.

En esta misma línea, se ha comprometido a abordar la violencia vicaria, un fenómeno que ha dicho que "instrumentaliza del modo más cruel a los niños y las niñas para causar el mayor daño posible a sus madres". "Lo he dicho en múltiples ocasiones: si no protegemos a las madres, no podemos proteger adecuadamente a los niños", ha destacado.

Respecto a los menores, Peramato ha señalado que una de las "mayores responsabilidades" es proteger a los "más vulnerables".

"Los ataques contra la libertad sexual de menores en entornos digitales constituyen una agresión intolerable que exige toda nuestra determinación. Hoy reafirmamos nuestro compromiso: la justicia no se detiene ante las fronteras tecnológicas. Con cooperación, especialización y firmeza, seguiremos trabajando para que la tecnología sea sinónimo de progreso y no de impunidad", ha recalcado.

En materia de extranjería, ha avanzado que continuará promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes e impulsando la persecución de las redes criminales de trata. Por ello, ha aseverado que reforzará la coordinación entre las Unidades de Trata de Seres Humanos y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer "para lograr la mejor y más eficaz respuesta a los delitos de trata con fines de explotación sexual cometidos contra mujeres, de conformidad con las nuevas competencias de las secciones de violencia sobre la mujer".

Por último, sobre el cambio climático, ha pedido reafirmar que la evidencia científica es "clara y contundente" ante mensajes negacionistas. "Ignorarla agrava las consecuencias para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro futuro", ha recalcado.