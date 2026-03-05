Periodistas que recibieron datos del teléfono de Dina dicen que Villarejo pidió el 'pendrive' para investigar a Podemos

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). Villarejo y dos periodistas se sientan desde ayer, 2 de marzo, en el banquillo de los acusados por el denominado 'caso Dina'. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, que recibieron información del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, han declarado este jueves como testigos ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que entregaron un 'pendrive' con el contenido de la tarjeta de Bousselham al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo porque éste se lo requirió para una "investigación policial" al partido morado.

Así lo han trasladado durante la cuarta sesión del juicio en la Audiencia Nacional que investiga el recorrido de la tarjeta telefónica de Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015, cuando era asesora de Iglesias, entonces eurodiputado en Bruselas, hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en diversos medios de comunicación.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

En la primera sesión del juicio, los dos informadores, investigados al inicio del proceso, alcanzaron un acuerdo con Bousselham e Iglesias para ser exonerados, basado en el reconocimiento parcial de los hechos a cambio del perdón tanto de ella como de Iglesias. Por este motivo, Pozas y Rendueles han declarado este jueves en calidad de testigos.

Así, Pozas ha relatado que la tarjeta de Dina Bousselham llegó en enero de 2016 a su despacho, a través de un sobre de color marrón sin remitente, membrete, ni "indicativo" alguno. Después de descargarla, examinó la información durante "un máximo de dos horas" en su ordenador, observando carpetas que albergaban "infinidad de documentos" del Parlamento Europeo, informes internos de Podemos y "fotografías cotidianas de europarlamentarios" de Podemos, ha señalado.

LA DECISIÓN DE NO PUBLICAR NADA

El informador ha detallado que al constatar la cantidad de información que contenía el dispositivo llamó a Rendueles para que él también buceara en los documentos. "Cuando vimos de qué iba la tarjeta, por las circunstancias de aquel momento decidí que no se iba a publicar nada", dando traslado de esa decisión a sus superiores, ha señalado.

El periodista ha explicado que Villarejo era "una fuente" del medio de comunicación en el que trabajaba, y que entre los meses de febrero de 2016 acudió a una comida con él y Rendueles en un restaurante de Madrid donde se le hizo entrega al excomisario de un 'pendrive' con la información de la tarjeta, puesto que él había mandado un "requerimiento" verbal de que necesitaba los documentos para "investigaciones policiales".

"Me dijo que por unas investigaciones que estaban siguiendo con Podemos e Iglesias", ha sostenido, aseverando que no tiene "ni idea" de si Villarejo pudo entregar el contenido de la tarjeta a terceras personas.

INFORMACIÓN "SIN INTERÉS" NI "SUSTANCIA"

Por su parte, Rendueles ha declarado que al acceder al contenido de la tarjeta vio "algunas fotografías" donde salía Iglesias y "algún escrito que hacía referencia a la actividad de Podemos", y que al terminar de revisar le dijo a Pozas que no había visto "nada interés" ni de "sustancia".

Después, su compañero le manifestó que había decidido no publicar el material y que así se lo iba a trasladar a sus superiores. Además, le informó de que se iba a producir una reunión entre directivos e Iglesias donde le entregarían la tarjeta, ha narrado.

Rendueles ha confirmado que estuvo presente en la comida en la que se le entregó la tarjeta a Villarejo, un encuentro "normal" en el que se "habló de actualidad" y algunos otros temas como "investigaciones sobre corrupción", ha indicado.

PINO DICE QUE SE PIDIÓ UN COCHE OFICIAL PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS

También ha declarado como testigo el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, quien está investigado en el marco del 'caso Kitchen', que ha incidido en que Villarejo realizó labores de "inteligencia" y de captación de información de interés entre 2015 y 2016.

Preguntado sobre si encargó al excomisario investigar a Podemos como resultado de una información que recibió la Policía sobre la posibilidad de que responsables del partido hubieran contactado en Venezuela con miembros de la banda terrorista ETA, Pino ha respondido que quien podía haberle pedido esa tarea era la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, y no él.

"Esa información dependía de la CGI. La DAO no tenía esa competencia, pero Villarejo podía haber trabajado para eso", ha resumido. Además, ha destacado que nunca se le pasó "ninguna nota" en relación a ese asunto.

Cuestionado sobre si el material intervenido en los registros en casa del excomisario fue trasladado en coche oficial hacia la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el exDAO ha subrayado que no le consta que así fuera, aunque sí sabe que se pidió un coche para transportar la información.

En la sesión de este jueves, la defensa de Villarejo ha renunciado a la testifical del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, cuya declaración estaba prevista para hoy y a la que no ha acudido por motivos de salud.