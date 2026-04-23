Picardo replica a "cantamañanas" que dicen que se podía haber sacado más a Gibraltar: "El acuerdo es el único posible"

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha defendido que el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la UE sobre el Peñón era el "único posible" porque la alternativa era mantener la Verja frente a los "cantamañanas" que, según él, insisten en decir que España podía haber conseguido algo más en la negociación, al tiempo que ha descartado de plano que en el futuro pueda llevar hacia la soberanía compartida.

"El acuerdo que vamos a firmar es el único que era posible", ha sostenido Picardo en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía. "Hay muchos cantamañanas, si me permiten la expresión, y mucho jugador frívolo a la política irreal que dicen que otros muchos objetivos eran alcanzables, que se les podían imponer a Gibraltar", ha señalado, en aparente alusión a la oposición de PP y Vox, aunque sin mencionarlos.

"No es cierto. Este es un acuerdo de muchas partes, y todas teníamos que estar de acuerdo para consensuarlo y firmarlo", ha subrayado, incidiendo en que en pleno siglo XXI "nadie en sus cabales" puede pensar que se podía "imponer una realidad a Gibraltar sin consenso social y sin contar con nosotros".

Aunque ha admitido que el acuerdo "no va a ser una varita mágica que solucione todos los problemas" ni tampoco hay que pretender que lo sea y ha subrayado que "no hay acuerdo que sea tal panacea" ni para una parte ni para la otra, "sí que evita la losa que nos venía", en referencia a que de lo contrario se habían restablecido los controles fronterizos en la Verja.

Picardo ha defendido que no se debe tratar de interpretar el acuerdo, cuya entrada en vigor provisional está prevista para el 15 de julio, "como si fuera un partido de fútbol donde uno marca un gol a otro". "Esto es demasiado importante para que lo presentemos de esa manera", ha sostenido.

DEJAR ATRÁS EL DEBATE DE LA SOBERANÍA

Por otra parte, ha puesto el acento en que hay que enfocarse en lo que une a gibraltareños y españoles y no en lo que les separa, es decir, en la cuestión de la soberanía que reivindican España y Reino Unido. "Se ha descartado el enfrentamiento, por fin" y el "desencuentro" ha quedado "en una cláusula, en un artículo, el artículo 2 del tratado, en una página de las 1.083 páginas que tiene este tratado".

En este sentido, ha puntualizado que el acuerdo trata sobre "cómo vamos a trabajar en convivencia, no de cómo vamos a resolver el tema de la soberanía", incidiendo en que la postura española, que "yo no considero que sea simpática", ya ha quedado plasmada en el citado artículo, donde queda reflejado "el desacuerdo entre Reino Unido y Gibraltar de una parte y España por la otra".

De ahora en adelante, ha añadido, "nos centramos en los otros 1.082 folios". El tratado, ha afirmado Picardo, "no es solo el punto final de una negociación, es también el principio de un camino de cooperación, de coordinación y de convivencia". "Es el principio de una nueva y relanzada convivencia", ha insistido.

INVITA A SU "AMIGO" ALBARES A GIBRALTAR

En este sentido, ha coincidido con su "amigo", el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en que el acuerdo es "histórico", como también lo fue, ha señalado, el encuentro que ambos mantuvieron la víspera en el Palacio de Viana.

Picardo ha asegurado que el jefe de la diplomacia española sería "bienvenido" en el Peñón en el momento que considere "propicio". "Le he invitado que venga a Gibraltar a título personal, porque le considero un buen amigo y creo que hemos hecho una labor todos de defender lo que teníamos que defender, sin entregar nada, pero buscando el acuerdo por el bien de las personas que tenemos la obligación de representar", como a título oficial.

A su juicio, lo importante es que a partir de ahora "encuentros entre el ministro principal de Gibraltar y el ministro de Asuntos Exteriores español o cualquier otro ministro del gobierno de España sean una cosa normal". "España es un país que cree en el diálogo. ¿Cómo se puede creer en el diálogo con algunos pero con uno no?", ha cuestionado. "Ese es el discurso del pasado y el discurso del futuro está en el diálogo pleno y constante", ha defendido.

Por último, preguntado sobre si el acuerdo allana el camino para que en un futuro se pueda buscar fórmulas de soberanía compartida, lo ha descartado de plano. Para ello, ha utilizado la célebre frase de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que cuando iba a Bruselas a los Consejos Europeos siempre decía "no, no, no". Mrs. Thatcher también decía otra cosa cuando iba al Consejo Europeo. Aunque ella era conservadora y él laborista, ha considerado que "era muy acertada en algunas de las cosas que decía".