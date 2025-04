Un piloto dice que transportó detenidos en el avión presidencial pero no por los que la AN investiga al hijo de Obiang

Otro piloto descarta que llevase el vuelo en el que transportaron a los cuatro opositores secuestrados

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fuera piloto y comandante del Embraer 145, el avión presidencial del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, ha asegurado ante el juez que investiga a su hijo, Carmelo Ovono Obiang, por el secuestro de cuatro opositores que transportó a otros detenidos en el aeroplano en presencia de cargos uniformados del país.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo, este piloto ha sostenido que llevó a detenidos hasta en tres ocasiones --una de ellas desde Costa de Marfil-- al tiempo que ha dejado claro que nunca se le compartía información sobre las personas que transportaba.

Preguntado sobre si en ese tipo de viajes participaban autoridades del Gobierno, el piloto ha declarado que recuerda haber visto a gente uniformada y a otros de paisano, no pudiendo precisar que perteneciesen al régimen del país.

Su declaración, celebrada por videoconferencia, se enmarca en la investigación por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) en noviembre de 2019.

Por estos hechos están investigados tanto Carmelo Ovono Obiang, como Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional, e Isaac Nguema Ondo, director general adjunto de la Seguridad Presidencial.

En su declaración, según las citadas fuentes, el testigo ha explicado que en las fechas del presunto secuestro él ya no figuraba como comandante del avión, puesto que su contrato había expirado tan solo unos meses antes.

SIN REGISTROS DE LOS VUELOS

Sin embargo, antes de abandonar ese cargo, se le pidió que instruyese a un piloto de origen ecuatoguineano que habría llegado a ejercer como copiloto antes de su marcha.

Este mismo jueves, el juez también ha podido escuchar a otro piloto, que presuntamente habría participado de forma directa en el vuelo en el que se transportó a los secuestrados del MLGE3R.

Este testigo, que ha confirmado que es uno de los pilotos del Embraer 145 de la flota presidencial, ha descartado sin embargo que pilotase el avión que supuestamente llevó a los secuestrados desde Yuba (Sudán del Sur) hasta la antigua colonia española.

El piloto ha sido preguntado, según fuentes consultadas, por su 'logbook', el registro de vuelos que efectúan los trabajadores. El suyo, según ha aclarado, no recoge ninguno de los que efectuó entre 2018 y 2022 porque no estaba obligado a plasmarlo.

Su instructor, sin embargo, ha señalado que lo habitual es reflejar los vuelos que realiza cada piloto, y que él mismo indicaba a sus pupilos que debían hacerlo.

PENDIENTES DEL SUPREMO

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el juez Santiago Pedraz envió una exposición razonada al Tribunal Supremo --todavía por resolver-- donde solicitaba que estableciera si España puede investigar las presuntas torturas de altos cargos del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial.

Pedraz explicaba que, mediante comisión rogatoria, Guinea Ecuatorial pidió que le cediera el caso, algo que acordó el pasado 8 de noviembre. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la AN revocó dicha decisión al considerar que "no puede cederse algo de lo que se carece, y al no existir tratado internacional que avale la cesión", aunque "no se pronunció sobre la falta de perseguibilidad".

En respuesta, el instructor puso fin a sus pesquisas pero "sin procesamiento, al entender que se carece de jurisdicción --falta de perseguibilidad--, no cesión". La Sala de lo Penal volvió a corregir al juez y reabrió el caso al estimar, como la Fiscalía, que debía seguir investigando porque estaban pendientes de practicar varias diligencias acordadas.