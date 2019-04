Pintan un lazo amarillo en la fachada de la sede nacional del PP

Publicado 28/04/2019 12:15:21 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la sede nacional del PP en la calle Génova ha amanecido con un lazo amarillo pintado, que ha sido limpiado a primera hora de la mañana, según ha informado la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera.

La delegada del Gobierno ha informado esta mañana de que se han constituidas todos las mesas electorales de los 1.065 colegios distribuidos por toda la región, en una jornada electoral que de momento se está caracterizando por la normalidad, con pequeñas incidencias en algunos puntos.

Entre ellos, destaca la pintada de ese lazo amarillo en la fachada de la sede nacional del PP o la cartelería y propaganda de diferentes partidos en algunos colegios, como el de Pinar del Rey, que ha sido retirada antes de abrir las puertas.

El Colegio San Isidro, situado en la calle Toledo de Madrid, ha amanecido con las cerraduras inutilizadas por pegamento, que finalmente han abierto.

Por otro lado, en el Colegio Público Agustín Rodríguez Sahagún, en la vallecana calle de la Granja de San Idelfonso, no ha aparecido ningún miembro de una mesa electoral, pero al final han llamado a suplentes y la han constituido a las 9.20 horas. Además, en el colegio del municipio de La Acebeda, casi una veintena de vecinos han presentado una queja porque no figuraban en el censo y, por tanto, no han podido votar.

La delegada ha destacado, además de la normalidad, la coordinación y el "importante engranaje y esfuerzo" de medios exonómicos, humanos y materiales para que la jornada electoral sea "un éxito".

Acompañada del jefe superior de la Policía de Madrid y del responsable de la Guardia Civil, ha agradecido el trabajo del personal encargado, del gabinete técnico, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Comunidad, del Gobierno central y ayuntamientos, además del de Bomberos, Protección Civil y Samur-Protección Civil porque "su esfuerzo realizado y excelente profesionalidad hacen posible que hoy el proceso de votación se celebre con total normalidad".

García Vera ha tenido palabras de recuerdo al anterior delegado, José Manuel Rodríguez Uribes, por su trabajo preparatorio de gran parte del dispositivo de seguridad electoral. "Llevamos muchas citas en estos 40 años de democracia y una vez más, la profesionalidad y el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 8.000 efectivos desplegados hoy, permite que podamos estar tranquilos", ha dicho.

La representante del Gobierno central en Madrid ha destacado la "normalidad democrática" que hoy se está viviendo en la región y en el resto de España y confía que siga siendo la tónica del día. Por último, ha invitado a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto, "máxima expresión de una democracia". La Delegación del Gobierno en Madrid informará de los porcentajes de votación ya por la tarde.