Pisarello (Sumar) dice que investigar a Puigdemont y Rovira por 'Tsumani' puede tener "repercusiones" en la amnistía

Ensalza a Armengol frente a Batet como presidenta del Congreso: "Tiene convicciones republicanas, es una catalanista"



BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha afirmado que la implicación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la investigación del Tsunami Democràtic puede "tener repercusiones" en la configuración de la futura ley de amnistía.

Así lo ha trasladado en una entrevista de este miércoles en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en referencia al auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la causa sobre los altercados provocados por la plataforma independentista tras la sentencia del 'procés' en el otoño de 2019, que para el magistrado encajan en delitos de terrorismo al tiempo que apuntó como responsable Puigdemont e imputó a Rovira, entre otros.

Resecto a la negociación de Junts con el PSOE sobre la amnistía, ha enmarcado su estado en la discusión de cuestiones técnicas, en sus palabras, para "conseguir que puedan quedar incluidos determinados casos".

En este sentido, ha rechazado que estén hablando sobre nombres concretos, ya que "no afecta ni a una ni a dos personas, sino a muchas personas" al ser una ley que tiene carácter general y que describe tipos penales abstractos.

ENSALZA A ARMENGOL FRENTE A BATET

Preguntado por la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, el secretario primero de la Mesa ha celebrado su elección: "Es una mujer que es valiente, es una mujer de convicciones republicanas, y eso a mí me gusta".

"Es una mujer de convicciones republicanas, es una catalanista", ha añadido Pisarello, que también ha reprochado a la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, por interiorizar los miedos que genera la presión de la derecha, textualmente, como es el caso de la retirada de escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Por otro lado, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "títere" en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del expresidente del Gobierno José María Aznar, a raíz de su reacción ante las protestas contra los pactos del PSOE con ERC y Junts y contra la ley de amnistía.

"El papel del señor Feijóo es, por omisión, darles la razón. No he escuchado que salga a decir que está en desacuerdo con lo que dice la señora Ayuso. No le he escuchado decir que no está de acuerdo con lo que está diciendo José María Aznar".

A juicio el diputado del grupo confederal, lo que dicen Aznar y Ayuso "tienen mucho que ver" con lo que defiende el líder de Vox, Santiago Abascal, que este martes pidió a los agentes que no cumpliesen órdenes ilegales en próximas convocatorias y señaló al Ministerio del Interior por decidir emplear recursos como los gases lacrimógenos, que a su juicio no utilizó en los desórdenes provocados por los independentistas.

"Está siendo incapaz de condenar abiertamente todo lo que está sucediendo, que es lo que él ha generado. Son los monstruos que ha generado el PP, que parcialmente se le están yendo de las manos", ha añadido Pisarello sobre Feijóo.

Asimismo, el dirigente de los comuns ha opinado que los policías "no hubieran tenido la tolerancia" que han tenido en las protestas de estos días contra el PSOE y la amnistía si hubiesen sido estudiantes pidiendo que se respete la universidad pública o gente defendiendo el derecho a la vivienda.