El plan de seguridad de la Cumbre Iberoamericana activa su fase crítica con la visita de Marlaska al CECOR

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el CECOR del plan de seguridad de la Cumbre Iberoamericana - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan especial de seguridad de la XXX Cumbre Iberoamericana ha activado este miércoles su fase crítica, un proceso que ha contado con la supervisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha visitado el Centro de Coordinación (CECOR) instalado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

El dispositivo contempla el despliegue de 3.250 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde este miércoles en Madrid para dar protección a 2.000 miembros de más de cuarenta delegaciones estatales, entre ellos jefas y jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes gubernamentales, así como mandatarios de instituciones y organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo Europeo.

Marlaska ha augurado el "éxito operativo" de este dispositivo de seguridad, según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de prensa. "Reforzará la posición referencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España en el concierto internacional, en la organización y ejecución de dispositivos de seguridad ante grandes cumbres y otros eventos de similar significación", ha añadido.

El plan especial de seguridad prevé que la fase crítica esté activada hasta la finalización de la cumbre, durante la cual todos los operativos incluidos en el dispositivo permanecerán desplegados en su máximo nivel de activación.

El CECOR instalado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid lo integra responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad, de Policía Nacional y de la Guardia Civil; de los departamentos de Seguridad de la Casa del Rey y de la Presidencia del Gobierno; del Ministerio de Defensa y del Área de Seguridad Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

También participan en el CECOR la Delegación del Gobierno en Madrid; Policía Municipal de Madrid; los Servicios de Emergencias de la comunidad autónoma y el ayuntamiento; el servicio municipal de bomberos, y el Sistema Operativo Sanitario de la Presidencia del Gobierno, entre otras instituciones y organismos.

Con 1.800 efectivos, la Policía Nacional aporta el grueso del despliegue de más de 3.200 agentes, en su mayoría de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Protección y Reacción (UPR), junto a otras capacidades como la Brigada de Información o medios aéreos.

Por su parte, la Guardia Civil colaborará en el dispositivo con unos 650 agentes que centrarán su labor en la llegada de las autoridades tanto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como al de Torrejón de Ardoz, así como en sus desplazamientos. También habrá unos 800 efectivos de la Policía Municipal de Madrid.