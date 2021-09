La Plataforma per un Finançament Just convoca por unanimidad una manifestación el 20 de noviembre en las tres capitales

La Plataforma Per Un #Finançamentjust Convoca El 20 De Noviembre Una Nueva Manifestación

PSPV destaca que Calviño recogió "la sensibilidad" de los valencianos y PP, Compromís y Cs tildan de "decepcionante" su visita

VALENCIA, 10 Sep. (EEUROPA PRESS) -

La Plataforma por un Financiación Justa ha acordado este viernes por unanimidad convocar el próximo 20 de noviembre una nueva manifestación en las tres capitales de provincia para exigir "ya" un cambio de modelo, basado en el criterio de población ajustada, porque "está demostrado, con datos, que la Comunidad Valenciana es la peor financiada".

Así, en esta reunión, en la que ha participado por primera vez el nuevo presidente del PPCV, Carlos Mazón, y que reúne a patronal, sindicatos y todos los partidos con representación parlamentaria excepto Vox, se ha acordado que las manifestaciones sean a distintas horas para facilitar la asistencia de los convocantes con el objetivo de que sean "multitudinarias", como la llevada a cabo hace cuatro años. En cualquier caso, la situación sanitaria derivada de la pandemia marcará el formato de la convocatoria.

Asimismo, se ha decidido impulsar los contactos con otros actores en materia de financiación en otras comunidades, como Andalucía y Murcia, siguiendo la línea de los contactos que ya se han establecido con la plataforma que se creó con este fin en Baleares, porque "en ningún caso se trata de generar confrontación entre comunidades autónomas, sino de defender el criterio de población ajustada como "el más justo" para el próximo modelo.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha aclarado que la idea de repetir la manifestación "se forjó" tras la última visita en julio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que posiblemente fue "tan clara y tan realista que dijo la verdad" y se ratificó tras el paso ayer de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sin haberse obtenido compromisos firmes ni plazos sobre el cambio de modelo.

En ese sentido, sobre las declaraciones de Calviño de que "lo prioritario" es la elaboración de los presupuestos, ha comentado que desconoce si trasmitió al presidente Pedro Sánchez la reivindicación de los valencianos de un nuevo modelo, pero ha asegurado que sí se la hizo llegar a la ministra de Hacienda porque "el mensaje por la noche ya fue claramente distinto al de la mañana".

En esta línea, ha destacado Calviño vino con "una visión" y "se marchó con otra", que es que la financiación es "un problema que afecta a otras comunidades, pero con datos se demuestra que somos los más perjudicados". Navarro ha pedido que la ministra ponga "el documento encima de la mesa" antes de que se celebre el Congreso federal del PSOE, que se celebrará en octubre en Valencia, para que la oposición pueda pronunciarse.

No obstante, ha recalcado que esto "no es solo un problema del Ejecutivo, sino también de la oposición", porque se turnar en el Gobierno, y "al final esta comunidad no tiene la solución". Por ello, ha insistido en mantener "la presión" para que se resuelva porque es una situación "fragante" para los valencianos, que son 5 millones de votantes".

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, que se ha mostrado "feliz" de que el PP "también entre", ha recalcado que Calviño "no es la ministra del ramo" y que recogió "la sensibilidad" de los valencianos ya que lo importante "no es lo que dijo por la mañana, sino por la tarde cuando "insistió que el eje de la propuesta de reforma debe ser el criterio poblacional" y se comprometió a que "el esqueleto de la reforma se presentará en noviembre".

Muñoz, cuestionado por las declaraciones de la mañana en las que dijo que no era "una prioridad", ha insistido en el cambio de su posición de partida gracias a la "la presión y concienciación" y en ese sentido ha apuntado además que la decisión de reforma no depende de una ministra sino de un Consejo de ministros, que es un órgano colegiado.

No obstante, ha recalcado que para que pueda ser aprobado en el Congreso se requiere del apoyo del PP y en ese sentido ha "lanzado el guante" a Casado para que "diga si lo apoyará y qué modelo quiere, si el basado en la dispersión geográfica y el envejecimiento" como piden desde Galicia y Castilla León, o el de la población ajustada, que "es el valenciano que también defiende el Gobierno de España".

"DECEPCIÓN"

El presidente del PPCV ha mostrado su "decepción" por las declaraciones de la ministra y, por contra, ha recalcado que el líder de su partido, Pablo Casado, dijo en Valencia que la infrafinanciación de la Comunidad se tiene que "resolver lo antes posible" y se ha comprometido además a acercar posturas con los Gobiernos de Murcia y Andalucía, para "dar un paso adelante" porque "no podemos esperar más".

Mazón, preguntado por el incumplimiento del expresidente de Gobierno Mariano Rajoy de aprobar un nuevo modelo, ha replicado que la situación era muy distinta por la crisis y ha recordado que en su momento ya dijo que fue "un error".

Del mismo modo, la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó, ha tildado de "decepcionantes" las declaraciones de Calviño, como fueron las de Montero, que demuestran que el Gobierno "no está tratando la financiación con la seriedad que tiene este problema, que es gravísimo y endémico, gobierne quien gobierne a Madrid". "La presión debe seguir creciendo porque este problema debe resolverse sí o sí", ha coincidido.

Por su parte, la síndica de Cs en Les Corts, Ruth Merino, ha recalcado que "ya no caben más excusas ni más promesas incumplidas" y ha lamentado las palabras de Calviño de ayer de las que se desprende que "el Gobierno no es consciente del problema de infrafinanciación y de la injusticia que sufren los valencianos". Por último, desde Podem-EU Luis Poveda ha recalcado "seguirán peleando por esta reivindicación justa".