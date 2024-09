Plataforma de venezolanos lamenta el arresto de dos bilbaínos en Venezuela y cree que estaban "en el lugar equivocado"

Invita a pedir a la cónsul de Venezuela en Bilbao, hermana de Diosdado Cabello, que interceda para su liberación



BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Plataforma 'Venezolanos en Bilbao', Pedro Gil, ha calificado de "lamentable" la detención en Venezuela de dos bilbaínos bajo la acusación de espiar y formar parte de una conspiración contra Nicolás Maduro, y considera que forma parte de "la represión" del régimen chavista hacia el Congreso de los Diputados por el reconocimiento como presidente electo de país caribeño del líder de la oposición, Edmundo González.

Gil, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha dicho que están "muy consternados" por el arresto de estas dos personas, que se suman a la "detención y secuestro" en Venezuela de otros líderes, defensores de Derechos Humanos o periodistas. "Son dos personas que estaban en el lugar equivocado", ha subrayado, en referencia a José María Basoa Valdovinos, de 35 años, y Andrés Martínez Adasme, de 32, que, según la familia, hacían turismo en el país caribeño.

En su opinión, no se trata de una detención que se atenga a los cánones de justicia porque "no es una detención de una investigación previa", sino un "mensaje político" que el régimen de Maduro, en este caso el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, "quiere enviar al Congreso de Diputados, a España o a la Unión Europea: todo aquel que se atreva a reconocer a Edmundo González sufrirá las consecuencias", ha remarcado.

Pedro Gil no descarta que los detenidos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, puedan sufrir algún tipo de tortura "para que digan lo que Cabello quiere que digan". "Es el modus operandi, es muy frecuente y es el cargo preferido del régimen de Maduro, acusar a cualquier persona de terrorismo", ha apostillado.

El disidente venezolano ha reiterado su convicción de que se trata de unas "detenciones políticas", porque en su país no hay "justicia, sino que lo que hay es un régimen, una dictadura".

LIBERACIÓN

Además, ha apuntado que la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, hermana de Diosdado Cabello, podría lograr la liberación de estas "dos personas inocentes, con una única llamada a su hermano". "Yo invito a las personas, o a los medios de comunicación, que se acerquen y le pregunten a la cónsul de Bilbao por qué no interceden ella, o también Otegi o Bildu, que son colegas de Maduro. Con una llamada, los pueden liberar y al otro día están aquí en Bilbao, con nosotros", ha sentenciado.

Siguiendo esta línea, ha recordado que el destino anterior de Glenna Cabello era el consulado de Venezuela en París, que tuvo que abandonar tras ser declarada 'persona non grata' tras "una denuncia falsa" contra una periodista venezolana.

"Ahora está aquí de cónsul en Bilbao desde ya hace cerca de dos años, y lo que se propone la comunidad venezolana o planteamos es que, si a estos dos chavales bilbaínos les llega a suceder algo en Venezuela, deberíamos también declarar 'persona non grata' a la hermana de Diosdado Cabello, para que ella también asuma las consecuencias de este régimen que representa", ha declarado.

Para Pedro Gil, la cónsul de Bilbao tiene "un compromiso moral" en este asunto. "Bilbao la ha acogido desde hace dos años y lo mínimo que podría hacer es interceder por estos dos bilbaínos. Y, si no logra interceder o no quiere, deberían expulsarla de aquí y declararla 'persona non grata'", ha concluido.