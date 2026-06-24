El PNV afea a Feijóo su "obsesión" con los nacionalistas: "Si nadie se mueve hacia ustedes, háganselo mirar"

1099139.1.260.149.20260624145536 La diputada del PNV, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reprochado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "obsesión" con el partido nacionalista a cuenta de las informaciones sobre posibles irregularidades en las ayudas del Gobierno a la empresa Tubos Reunidos y le ha avisado: "Si nadie se mueve hacia ustedes, el que tiene que hacérselo mirar son ustedes, y no nosotros".

En su último turno de intervención en el Pleno del Congreso, Vaquero ha aprovechado para dirigirse a Feijóo en relación con "la maraña de informaciones acusatorias" que, según ha dicho, desde el PP se están realizando sobre las diferentes reuniones mantenidas por dirigentes de su partido sobre el rescate a Tubos Reunidos y su supuesta relación con la trama dirigida por el exsecretaria de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado por corrupción.

La dirigente jeltzale ha explicado a quienes desde la bancada popular están pidiendo explicaciones que su partido trabaja y va a seguir trabajando "por Euskadi, por la sostenibilidad de su industria y del empleo".

Según ha señalado, eso implica mantener reuniones con empresas con problemas financieros y con sus trabajadores, ayudarles a que "desde el ámbito político" les lleguen las ayudas necesarias y registrar cuantas iniciativas sean precisas allí donde el PNV tiene representación.

"TRABAJAMOS DENTRO DE LAS REGLAS DEL JUEGO, NO COMO OTROS"

Vaquero ha añadido que eso es lo que hacen también otros partidos de la Cámara en relación con las empresas que en sus territorios atraviesan problemas, y ha recalcado que el PNV lo hace "dentro de las reglas del juego, no como otros". "Cualquier actividad que salga del marco legal no nos representa ni nos va a representar nunca", ha afirmado, por más que, según ha dicho, desde los escaños del PP digan "otras cosas".

En este contexto, ha reprochado a Feijóo que, entre las noticias que lee por las mañanas, se le haya olvidado que el informe de la UCO sostiene que el PNV "no participó en el cobro de comisiones ilegales".

Finalmente, Vaquero ha señalado que quien tiene que hacer "un análisis de su recorrido" es el PP, no el PNV, y ha criticado sus pactos con Vox, al que ha definido como "un partido de la ultraderecha" al que los populares han unido "su suerte" y "su futuro". "¿Quién se humilla con estos pactos? Preocúpese por ello y no se obsesione tanto con nosotros", ha concluido.