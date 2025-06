El PNV apremia a Sánchez a ir al Congreso y a cumplir el pacto de investidura, pero pide "prudencia"

El presidente no le ha mostrado su plan para llegar a 2027 aunque confirma que prevé medidas contra las empresas corruptoras

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido este miércoles al presidente Pedro Sánchez que cumpla el pacto de investidura que selló con su partido en 2023, aunque ha dejado claro que el PNV actuará con "prudencia", irá "contrastando" las informaciones que puedan seguir saliendo sobre la participación del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, en la trama de comisiones del ¡caso Koldo', y no va a aprovechar para "mercadear" con el Gobierno.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso tras reunirse con Sánchez en Moncloa, en un encuentro que ha definido como "corto, pero cordial" y en el que el presidente se ha mostrado "preocupado" por la situación que atraviesa su partido a raíz de la investigación de la supuesta trama de comisiones ilegales de la que formaban parte los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor del ministerio de Transportes Koldo García.

Vaquero le ha reclamado que actúe con "transparencia y ejemplaridad" y que tome "medidas" y ha confirmado que Sánchez tiene intención de impulsar reformas para poder actuar contra las empresas corruptoras, como ya había adelantado poco antes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha hablado, en concreto de las constructoras.

NO VAMOS A MERCADEAR

Además, en la que ha sido la primera reunión entre ambos desde que Vaquero sustituyó a Aitor Esteban como portavoz en el Congreso, los nacionalistas han exigido al presidente del cumplimiento del acuerdo de investidura. Vaquero ha rehusado concretar qué puntos de ese pacto deberían priorizarse, pero sí ha garantizado que no van "pedir ningún plus más" ni a "mercadear" por la situación generada por el 'caso Cerdán'.

Según su relato, Sánchez no ha puesto sobre la mesa un plan con el que intentar agotar la legislatura. "No ha presentado nada, pero está preocupado", ha admitido, a la vez que ha destacado que el presidente sí ha sido "tajante" al afirmar que "no encuentra ningún tipo de indicio de financiación irregular" del PSOE.

Sobre si esa afirmación le basta al PNV para mantener la confianza en el líder socialista, ha insistido en que hay que ver "qué va saliendo". "Vamos a ir conociendo qué está pasando porque cada día amanecemos con un dato más; vamos a ver qué explicaciones da en la Cámara, vamos a actuar con prudencia y humildad", ha apuntado.

SIN NOTICIAS DEL PP

Aunque ella le ha pedido que acuda al Congreso lo antes posible sin esperar al 9 de julio, Sánchez ha incidido en que tiene una agenda internacional "muy apretada" y en que, por tanto, "ve complicado" poder comparecer antes de esta fecha.

Por último, Vaquero ha explicado que en el PNV no ha recibido ninguna llamada del PP en los últimos días, después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, haya insistido en que no puede presentar una moción de censura porque no tiene apoyos suficientes para aprobarla.