PNV avisa a Sánchez que "no cuela la excusa" de no traer Presupuestos por la guerra en Irán: "Darían estabilidad"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no cuela la excusa" de no presentar los prometidos Presupuestos Generales del Estado por la guerra de Irán porque, a su juicio, "hubiera supuesto una mayor estabilidad y credibilidad para hacer frente a lo que se nos viene".

Durante su intervención en el debate tras la comparecencia de Sánchez sobre la posición del Gobierno ante esta guerra, Vaquero le ha preguntado cómo plantea financiar los 5.000 millones anunciados para responder a esta crisis, cuál es el margen de gasto disponible y si solicitó en el Consejo Europeo una suspensión de las reglas fiscales o que algunos conceptos no computen en la regla de gasto.

"Necesitamos que el Gobierno nos diga cómo va a implementar las medidas anticrisis sin incumplir las reglas de gasto y sin Presupuestos. No compartimos la idea de que ahora no es el momento de presentarlos. Creemos que sería una herramienta fundamental para hacer frente a la situación actual", ha insistido.

Pese a ello, la dirigente nacionalista ha confirmado que votarán a favor este jueves del decreto económico del Gobierno porque "resulta necesario adoptar medidas destinadas a proteger a consumidores y a reforzar la competitividad de la economía y garantizar el sistema energético frente a la crisis internacional".

Vaquero ha señalado que el Ejecutivo español ha hecho bien en "no jugarse" las medidas anticrisis incorporando en el decreto ley iniciativas que podrían no tener mayoría --en relación a las medidas contenidas en el decreto de vivienda que será debatido en abril-- y que, a su juicio, pudieran hacer que el texto no saliera adelante, algo que ha calificado de "muy responsable".

"TEJER ALIANZAS DEMOCRÁTICAS" EN EUROPA

Por otro lado, portavoz parlamentaria ha defendido la necesidad de unas normas internacionales acordadas "basadas en principios" y de "tejer alianzas" con aquellos que comparten principios democráticos", así como de hacerlo en una "Europa fuerte y unida" en materia económica, social y en seguridad para "no ser avasallados por los matones mundiales de turno".

A su juicio, Europa debe tomar "una posición firme contra esta invasión y su no participación en una guerra que no ha iniciado ni se ha justificado", actuando "de forma coordinada y unida" y mandando "un mensaje claro y unitario a aquellos que miran al mundo como al juego de tronos".

"Esta guerra no tiene como finalidad liberar a la población iraní del régimen teocrático y dictatorial, ni librar al resto del mundo de una amenaza nuclear, sino que se ha iniciado en beneficio e interés de unos pocos, y luego pidiendo al resto ayuda en su aventura militar. Pero condenar esta guerra no significa apoyar el régimen iraní, del mismo modo que condenar el bloqueo a Cuba o la invasión a Venezuela no supone respaldar gobiernos ni regímenes no democráticos", ha indicado.