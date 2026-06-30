El PNV celebra el segundo decreto anticrisis, pero pide más medidas en materia de competitividad y energía

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a su llegada a la junta de Portavoces en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha aplaudido este martes el segundo decreto anticrisis aprobado este lunes por el Consejo de Ministros en tanto que incluye medidas que son "necesarias" pero reclamara para un futuro más iniciativas relacionadas con la competitividad y el sector energético.

Los nacionalistas vascos sostienen que es un segundo decreto "continuista" en tanto que prorroga "gran parte" de las medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que el Ejecutivo aprobó el pasado marzo, ligándolas ahora a la evoluciuón del IPC, y con las propuestas "mínimas imprescindibles" para evitar la inflación, sortear el cese de algunas actividades en el transporte y la agricultura y evitar tensiones en el suministro.

Ahora bien, en el PNV considera "necesario" incorporar a futuro iniciativas relacionadas con la competitividad y el sector energético para la sostenibilidad de la industria y los empleos relacionados, según informaron a Europa Press fuentes de la formación.

Por eso, confían en que el Gobierno, que ha optado ahora por una prórroga "escueta", formalice en una posterior batería de medidas estas iniciativas que auguran que pueden incidir en la mejora de la competitividad del tejido económico.

MEDIDAS NECESARIAS

Con todo, el PNV defiende que las medidas aprobadas son "necesarias", singularmente la que tiene que ver con que el Gobierno incorpore la reducción del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE). Aunque los nacionalistas vascos llevan tiempo pidiendo rebajar este impuesto a cero, celebra que el Ejecutivo haya optado al menos por hacerlo de manera escalonada en 2027 y 2028.

También han puesto en valor que este segundo decreto ley contemple medidas en el sector energético que sirvan para asegurar el suministro eléctrico y mejorar la estabilidad de la red, si bien creen que son necesarias otras adicionales para garantizar el acceso de la industria a una red eléctrica que, a su juicio, sigue siendo "insuficiente" para atender a las necesidades de electrificación y nueva demanda.