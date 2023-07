PNV cree "hiriente" el lema 'Que te vote Txapote', pero también que EH Bildu llevara a 40 etarras en las listas

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso y candidato por Vizcaya a la Cámara Baja, Aitor Esteban, cree que es "hiriente" el lema 'Que te vote Txapote', pero también que EH Bildu llevara a más de 40 condenados de ETA en sus listas en las pasadas elecciones del 28 de mayo.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la polémica que ha levantado entre las víctimas la utilización del eslogan de 'Que te vote Txapote' para denostar al Gobierno de Pedro Sánchez.

A su juicio, este lema es "hiriente", y ha asegurado que "entiende perfectamente" a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez --hermana del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez--, "cuando dice que se siente dolida".

"No es necesario y es otra vez una autorización del terrorismo. Como me pareció también hiriente que Bildu presentara a 40 personas condenadas por violencia en las listas municipales. No era en absoluto necesario, podrían haber prescindido de ello y no lo hicieron", ha recordado.

El candidato jeltzale ha reiterado que le parecen "mal este tipo de gestos" porque, a su entender, hay que ser "muy cuidadosos con las víctimas".