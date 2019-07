PNV cree "sinuosa" la estrategia de Sánchez e insta a no demorar contactos porque "cada vez se acerca más el precipicio"

Publicado 26/07/2019 15:11:43 CET

Esteban afirma que hablarán con todos los partidos y harán "todo" lo que esté en sus manos "para evitar las elecciones"

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la estrategia de Pedro Sánchez para formar Gobierno es "sinuosa", y ha instado a no demorar "mucho" los contactos para lograr una nueva investidura y formar un nuevo Ejecutivo porque cada vez "se acerca más el precipicio" del 23 de septiembre, fecha límite para impedir nuevos comicios generales. Además, ha asegurado que su partido hablará con todos los partidos y hará "todo" lo que esté en sus manos "para evitar las elecciones".

En una entrevista concedida al programa 'En Jake' de ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado, en alusión a la fallida investidura de Pedro Sánchez, que, tanto los socialistas como los representantes de Unidas Podemos, "han ido a rolex, a conseguir el todo para cada uno de ellos".

Además, considera que ha habido "una negociación que nadie entiende, publicitando todo lo que iban haciendo todos los días, diciendo cuáles eran sus exigencias, con lo cual las maniobras" que se podían hacer para "rectificar" eran "casi imposible" de realizarlas.

A su juicio, el PSOE "ha tardado muchísimo en ponerse en marcha, cediendo cuerda muy despacio, cuando sabía" que iba a acabar negociando un Gobierno de coalición. Asimismo, ha afirmado que le sorprende que ambos partidos hayan negociado un Ejecutivo de coalición "sin un programa previo". "Es muy difícil armar algo sin un programa", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que tenían que haber hablado, no de "quién está en un sitio o en otro, sino para qué y qué es lo que van a hacer". También ha considerado que ayer por la mañana "fue terrible" que "los protagonistas, los interlocutores principales, en vez de estar hablando entre ellos, cruzando propuestas y acuerdos, estaban en los medios".

"Yo estaba absolutamente sorprendido. Creo que ambos se han sentido muy fuertes y que podía ceder el otro. No han calibrado bien las fuerzas y estamos en esta situación", ha apuntado, para asegurar que no le extraña que el CIS apunte que el segundo problema para la ciudadanía son los partidos políticos porque "peor no se puede hacer".

"ESTRATEGIA SINUOSA" DE SÁNCHEZ

Preguntado por la postura de Pedro Sánchez, que ayer por la noche, tras la fallida investidura, dijo que no iba a "tirar la toalla", pero también dejó abiertas las posibilidades de un acuerdo con Ciudadanos, de lograr la abstención del PP y Ciudadanos, y de una repetición de elecciones, el dirigente jeltzale ha dicho que "nadie entiende la estrategia sinuosa que lleva" el presidente del Gobierno en funciones, algo que ya se había comunicado con anterioridad al propio líder del PSOE.

"Yo no la entiendo, porque creo que ya hay cosas avanzadas. Hoy ha dicho la Casa Real que no va a convocar, por el momento (una nueva ronda de consultas para una investidura a la Presidencia del Gobierno). Me parece relativamente bien para que se enfríen los ánimos, pero no creo que debieran tardar mucho en hacer las rondas porque, cuanto más tardemos, nos vamos a estar acercando más al precipicio", ha apuntado.

Por ello, ha considerado que no se puede hacer todo "deprisa y corriendo, de mala manera", porque, "quizá, al final, no se llega a un acuerdo". "Yo creo que este mes de agosto tiene que ser de trabajo. Ya hay diálogo construido, se supone. Lo que pasa es que está construido el tejado", ha dicho.

De esta forma, se ha referido a la última oferta del PSOE, aunque, después Pablo Iglesias pidiera las políticas activas de empleo. Tras recordar que estas están transferidas a las comunidades autónomas, ha recordado que "el marco general de las políticas activas las marca el Estado".

"Hay una Subdirección General. Yo, cuando le oía a Iglesias, pensé:

¿Por una Subdirección General estás montando esta situación aquí en pleno? Podía haber dicho eso unas horas antes o, en su momento", ha indicado.

En referencia a Sánchez, ha explicado que también pensó: "¿Por está Subdirección General, que solo es para fijar el marco genérico, además, con reuniones en la Conferencia Sectorial, vas a perder una investidura? No parece serio. Pero creo que ambos seguían un poco en el relato", ha dicho.

En todo caso, ha dicho que, "si más o menos, el reparto de carteras está hecho", ahora "se tendrían que poner a hacer un programa de Gobierno". "Lo que a nosotros también nos preocupa es, ahora en el Gobierno, ¿qué vais a hacer?, ¿lo que se va a hacer es compatible con lo que nosotros creemos que se tiene que hacer?, ¿nos va a afectar de manera negativa?", ha cuestionado.

CREAR COMPLICIDADES

Aitor Esteban ha manifestado que, en este tiempo, "el mal rollo que hay es crear complicidades" porque, no solo está el PNV, está Compromís, y ha apuntado que ayer la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, "se ofreció" a hablar y negociar con el Ejecutivo. Por ello, ha emplazado a "moverse, si es que verdaderamente quieren un Gobierno".

El portavoz del PNV en la Cámara Baja ha explicado que los jeltzales no han recibido ninguna llamada después de la investidura fallida de ayer y cree que "es pronto".

En todo caso, ha apuntado que él verá a "varios de los protagonistas el martes" en la Diputación permanente. "Allí estarán Adriana Lastra, y algunas personas más que han estado en el entorno de las negociaciones con Podemos. Hablaré con ellos y también con la gente de Podemos y de otros partidos", ha añadido.

Esteban ha recordado que el PNV han tenido tres reuniones con representantes socialistas: la de junio con José Luis Ábalos, la del 3 de julio con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el 8 de ese mismo mes con otra persona de su equipo.

"Tampoco es que ellos avanzaran propuestas ni líneas de actuación, sino que nosotros fuimos tanteando en un ámbito, en otro, y tampoco teníamos respuesta concretas. En algunas muchas dificultades, en otras, buenas palabras, pero nada más", ha indicado.

En su opinión, en un principio, "lo que primero que tenían que desbrozar era el acuerdo con Podemos, pero sobre un programa, que era luego lo que daba base a los demás para entrar". "Y ese programa les habría facilitado mucho más construir ese tejado, ese reparto de Gobierno. Yo no sé si es por poca pericia o por poca voluntad. Empezaron mal la cosa y, al final, un desastre", ha subrayado.

El representante del PNV quiere pensar que hay voluntad de llegar a un acuerdo, aunque ha precisado que no está "en el cerebro del PSOE". "Aunque hubiera poca (voluntad), lo que tiene que saber la otra parte (Podemos) es actuar con pericia. Si han decidido estar en el Gobierno, y saben que la otra parte no tiene muchas ganas, tienen que saber qué es lo que pueden coger y qué no", ha afirmado.

En esta línea, ha destacado que, "cada vez que se ha rumoreado que podían acceder a un área, los propios de Podemos la han devaluado, diciendo que eran migajas, que no serían para nada", lo que hacía "muy difícil el acuerdo".

Aitor Esteban cree que, "si aceptas una parte y vas negociando, puede ser que el otro ya no pueda dar marcha atrás". "Pero no han actuado así, era 'no, no quiero esto' y tardaban en contestar. Me ha parecido una actitud por parte de todos un poco 'millennial', de 'lo quiero todo y ahora'. Esto no funciona así y, si tu sabes que el otro, si es que es verdad, no tiene mucha voluntad --que yo no pongo en cuestión la voluntad del PSOE--, tú tienes que saber cómo ir acercándolo a tus posiciones y que no haya marcha atrás", ha insistido.

Además, ha afirmado que "no es real ni estar en este mundo" pedir el Ministerio de Hacienda. "Nosotros haremos todo lo posible. Vamos a hablar con todos los partidos, a intentar que se empiecen a mover las cosas lo antes posible y, desde luego, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por evitar las elecciones", ha concluido.