PNV critica que Escrivá fuera "por libre" cuando el Gobierno tenía preparada la "parafernalia" con sindicatos y patronal

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "muchas veces va por libre" porque tiene "muy poco sentido de la política" por su anuncio de que podría haber un recorte en las pensiones futuras de los nacidos entre los años 50 y 70. Esteban ha señalado que lo que "más desconcierta" es que cuando crees haber llegado a un acuerdo "resulta que al mes se le ha olvidado".

A su juicio, el ministro "no fue nada oportuno" porque el Gobierno había preparado "toda la parafernalia y la fotografía con sindicatos patronal", al presentar públicamente un acuerdo sobre la reforma de pensiones.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban ha manifestado que el acuerdo que ha hecho público el Gobierno es "muy limitado" porque "salvo grandes líneas, cambiar al factor de sostenibilidad el nombre, esperar a su entrada en vigor unos años más y el incremento con el IPC, poquitas cosas más". Según ha señalado, habrá que ver "cómo se concreta" ese "factor de equidad o intergeneracional" que "suena mejor pero en el fondo es lo mismo, un factor de sostenibilidad del sistema". Ha añadido que tampoco "se ha hablado nada de las bonificaciones que tiene el sistema".

Por lo tanto, considera que quedan "muchísimas cosas" de ver cómo se van a aplicar y quedan cosas "en la indefinición y se dice que hay cuestiones que "se van a hacer más adelante".

Esteban ha manifestado que una parte de la reforma se quiere que entre en vigor el 1 de enero, pero "lo cierto es que dónde hay que votar pues todavía no sabemos nada". "Verdaderamente ese acuerdo no enseña las tripas de una reforma", ha añadido.

"ESCRIVÁ NO DIALOGA CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS"

El diputado jeltzale ha asegurado que "cada ministerio es un mundo" y "ciertamente Escrivá no dialoga mucho con los grupos parlamentarios". "Yo creo que se considera un técnico haciendo sus cosas pero de repente igual ha llegado un acuerdo contigo pero le vendrá alguno de su equipo o él se vuelve a echar nuevas cuenta y, de repente, lo que habías quedado parece que ya no vale", ha señalado.

Esteban ha afirmado que eso es lo que pasa con el IMV que la ley "dice que tenía que haber estado ya traspasado en octubre del año pasado" y no se ha producido porque "los términos del acuerdo, tal y como se habían cerrado, ahora parece que a él no le gustan"

"Y como eso, el tema de Migraciones, por ejemplo, que estamos quejosos", ha indicado Esteban que no cree que sea un política de Estado porque "hay una responsabilidad con los migrantes que están de paso" por Euskadi o con los "menas" que son "una responsabilidad de las comunidades" pero el Estado "tiene un poco que controlar esos flujos, no lo hace, no se habla, no se informa".

"Y que pidas una reunión de todas las comunidades autónomas para ver cómo se puede enfrentar una posible crisis migratoria porque el aumento del tráfico de pateras en verano va a producirse, el día 17 la pides y a fecha de hoy sigue sin producirse la reunión y sin haber ninguna respuesta, no es normal", ha manifestado.

EL GOBIERNO FUNCIONA COMO REINOS DE TAIFAS

Cuestionado por si el Gobierno funciona como "reinos de taifas", Esteban ha afirmado que "en ocasiones, sí" y ha señalado que esta semana en el debate en el Congreso le trasladó al presidente del Gobierno que son necesarios "impulsos políticos".

A su juicio, hay muchos proyectos que dependen no solo de un ministerio sino de "la acción coordinada de varios" porque "unos tienen que dar autorizaciones en algunas materias, los otros tienen que dar el visto bueno a la hora de firmar un convenio, dar el ok al desembolso de determinado dinero".

"Un ejemplo típico es Hacienda con el ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Transportes, tienen que hablarse entre ellos, tiene que haber una agilidad en todos esos expedientes, en definitiva tiene que haber un impulso político porque sino basta con que un ministerio se lo tome con cachaza, deje un papel o trámite que haya que hacer, a pesar de que esté todo preparado, y simplemente lo único que tiene que hacer es pasárselo a otro ministerio y no se lo pasa, no estoy exagerando, hay casos concretos, y te puede quedar medio año, un año parado", ha afirmado.

Tras indicar que eso ha ocurrido, Esteban ha señalado que eso "no tiene sentido" porque, si se quiere tener eficacia administrativa y que "las cosas funcionen un poco bien", hay que "estar encima, tiene que haber un impulso político" y cree que eso "al Gobierno, en algunos ministerios, le falta".

LA LEGISLATURA TIENE FUTURO

Sin embargo, Esteban ha manifestado que cree que la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez tiene "futuro" y no ve sentido a celebrar ahora unas elecciones porque "no solucionarían nada" y además, la alternativa "asusta".

Aún así, ha recordado que el Gobierno central "no tiene una mayoría" y tiene que "trabajarlas", pero que, en todo caso, esta legislatura "tiene futuro" porque hay un presupuesto que está aprobado y "ahora vienen los fondos europeos" y habrá que ver "cómo se acaba llevando esa gestión"

"Pero ciertamente no se puede desaprovechar esta oportunidad y ponernos ahora a hacer elecciones también sería algo que no tiene sentido", ha indicado.

Además, ha añadido que la alternativa, "hoy por hoy, con los mensajes que manda, asusta". "Ni verla", ha asegurado Esteban que cree que "se lo deben hacer mirar".

Según ha destacado, el Gobierno central ha llegado a acuerdos y todavía le quedan dos años y medio. "Yo creo que hay margen para negociar, vamos a ver que pasa con todo el tema de Cataluña y si el Gobierno español y también las fuerzas políticas catalanas son capaces de entrar ya en un diálogo que pueda fructificar en algo y nosotros también estaremos atentos y vamos a ver cómo evoluciona", ha señalado.

Esteban ha insistido en que unas elecciones "no solucionarían absolutamente nada ahora" y ha señalado que, aunque es "difícil trabajar en un Parlamento tan dividido", es "lo que toca". "Lo haremos, es lo que toca es nuestra responsabilidad, no vamos a estar quejosos en ese sentido, es lo que toca y lo haremos", ha agregado.