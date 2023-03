PNV critica al TSJPV por eliminar la exigencia del euskera en unas oposiciones para cuidadores en Guipúzcoa

Esteban denuncia que "han dejado sin fundamento" los estatutos de Euskadi y Cataluña: "nos movemos en un espacio sin seguridad"



BILBAO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que existe "una voluntad deliberada" de quebrar el autogobierno por medio de sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que dice que la Administración Pública no puede exigir el euskera en la OPE para cuidadores en la Fundación Uliazpi.

Esteban se ha referido, de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que el TSJPV haya estimado un recurso a la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián, que declaraba lícito pedir el euskera en las oposiciones para cubrir 14 plazas de cuidadores en la Fundación Uliazpi de la Diputación de Guipúzcoa.

El alto tribunal determinaba que la Administración Pública "no puede exigir este requisito a todos los presentados en perjuicio del derecho al empleo público de quienes no acrediten dicho perfil lingüístico".

El dirigente jeltzale ha recordado que "no es la única sentencia" en contra de la exigencia del euskera para optar a puestos públicos, aunque sí "la más grave", y ha considerado que "lo más sorprendente" es que la Ley del Euskera "no ha cambiado y se aplica bien", pero que lo que "parece que ha cambiado es la jurisprudencia".

"¿Es inconstitucional la Ley del Euskera?, no. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora?, un cambio en la jurisprudencia. Parece que algunos jueces vascos no coinciden con la mayoría de esta sociedad, y ahí tenemos un riesgo", ha advertido.

En este sentido, ha reiterado que sentencias como la de Uliazpi demuestran que existe "una voluntad deliberada" de quebrar el autogobierno, porque, en su opinión, "antes había unos acuerdos políticos, que algunos han decidido romper".

"No es la primera sentencia, porque hay otras, quizás de menor importancia, pero que salen de vez en cuando. En mi opinión, esto es muy grave a nivel de autogobierno, porque, al fin y al cabo, se rompen las garantías para mantener nuestra identidad como sociedad", ha asegurado.

ACTUALIZAR AUTOGOBIERNO

Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso ha considerado que el clima político para actualizar el autogobierno "no se crea de un momento a otro", y que sentencias como las de la exigencia del euskera u otras relacionadas con Cataluña "han agitado la estructura de los estatutos, los han dejado sin fundamento, y, por lo tanto, nos movemos en un espacio sin seguridad".

"Eso hay que cambiarlo, y hay peticiones expresas hechas desde Euskadi y Cataluña, porque hay que darle una respuesta a eso", ha subrayado.

En este sentido, ha lamentado que en la actual legislatura existía "una mayoría para mover las cosas", y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó con el PNV en su investidura que estudiaría "modificaciones legales para reflejar los sentimientos nacionales como es debido en las leyes, reconocer que hay distintas naciones y dar una respuesta a Euskadi y Cataluña".

"¿Qué es lo que ha hecho?, nada. En otras cuestiones se ha movido y ha cumplido los compromisos, pero en este tema no. Si la Constitución de verdad necesita un cambio, es en cuestiones como esta, pero tengo claro que los socialistas no han mostrado voluntad alguna y no han tenido deseo de implicarse y explorar, aunque había una mayoría para sacar cosas adelante".

Por último, Esteban se ha referido a la transferencia de la competencia del servicio de Cercanías a Euskadi y ha señalado que está "muy sorprendido" porque no se haya completado ya el traspaso, porque estaba "muy adelantado y bastante cerrado", y ha asegurado que "no entendería" que no se culminara.