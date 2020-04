PNV critica "la unilateralidad" del Gobierno Sánchez y le exige una gestión "planificada y compartida"

Advierte a Illa de que "la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla"

BILBAO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha criticado "la unilateralidad" del Gobierno central y le ha exigido una gestión "ordenada, planificada y compartida" de la crisis provocada por el coronavirus. Además, le ha advertido de que "la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla".

Durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión del Congreso por la crisis del Covid-19, Gorospe ha lamentado "la opacidad del Gobierno español" y ha exigido al ministro una gestión de la crisis "ordenada, planificada y compartida". "La unilateralidad les va a restar confianza, y la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla", ha avisado.

La dirigente jeltzale ha pedido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no abuse del estado de alarma para no consultar con agentes sociales, líderes políticos e institucionales, etc". "Todos estamos para apoyar y para salir de esta, pero tiene que haber reciprocidad, no unilateralidad, no una política informativa y de relación opaca", ha insistido.

Josune Gorospe ha criticado la gestión del Gobierno español porque "no es de recibo la actitud unilateral del Gobierno español una y mil veces", y ha lamentado que, desde el Ejecutivo central, se haga "oídos sordos al malestar que el PNV está manifestando".

En este sentido, ha precisado que a su partido no se le ha consultado en las tres decisiones "más serias o trascendentales" que ha adoptado Sánchez, como son el anuncio del estado de alarma, el aumento de las restricciones de actividades vía decreto ley 10/2020, y el decreto 11/2020 que contiene más de 50 medidas del ámbito social y económico, y que "invade competencias de las Comunidades Autónomas al recentralizar fondos" que les corresponden.

CONFERENCIAS DE PRESIDENTES

También ha lamentado el tratamiento que el Gobierno está concediendo a las conferencias de presidentes autonómicos. "No son reuniones en las que los presidentes autonómicos acuden a escuchar decisiones ya tomadas o incluso lo ya hecho. Son foros para reflexionar y compartir propuestas", ha señalado.

Gorospe ha arremetido, asimismo, contra la política comunicativa del Ejecutivo, y ha lamentado que los responsables políticos e institucionales tengan conocimiento de las medidas que se toman a través de una comparecencia televisada. "Da la sensación de que han decidido que 'a falta de curas y sermones, buenas son ruedas de prensa' y ministros y ministras salen un día sí y otro también", ha dicho.

También ha denunciado que "se filtren las preguntas" que formulan los periodistas en las ruedas de prensa en la Moncloa. "¿En el estado de alarma a la censura la llamamos transparencia?", ha preguntado Gorospe.

"GALIMATÍAS NORMATIVOS"

La diputada del PNV ha asegurado que las medidas que se están aprobando vía Real Decreto Ley "son un galimatías normativo" y ha añadido que "será muy difícil interpretar los textos así como calcular su impacto económico".

La representante jeltzale se ha referido a distintos ámbitos que "siguen desatendidos y que preocupan al Grupo Vasco". Así, ha citado a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, para las que ha pedido que "no les resten días de paro".

Asimismo, ha reclamado que se prolonguen las prestaciones que están percibiendo. Por otro lado, ha pedido que algunos profesionales sanitarios, como dentistas, fisioterapeutas, etc, afectados por el decreto de estado de alarma, mantengan únicamente los servicios de urgencia. "Que sigan su actividad ordinaria roza lo absurdo", ha concluido.