PNV dice que, si no hay "una mínima unidad" entre los que apoyaron a Sánchez, la derecha volverá "de manera más dura"

Publicado 22/01/2019 13:32:29 CET

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha advertido de que, si los partidos que apoyaron la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno no logran ahora "una mínima unidad" en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "la derecha española tendrá fácil" volver a Moncloa, pero "de manera más dura".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Atutxa ha indicado que el PNV ya ha comenzado a estudiar el proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo socialista, que prevé una reducción de las inversiones en Euskadi, algo que ha considerado "comprensible", teniendo en cuenta que "lo del año anterior fue muy excepcional y muy especial, con un incremento del 30%".

En todo caso, la dirigente jeltzale ha señalado que el PNV "preparará la enmienda a la totalidad, porque normalmente lo solemos tener preparado y redactado", aunque ha recordado que su formación mantendrá el compromiso que adquirió cuando votó a favor de la investidura de Sánchez de que "este Gobierno del cambio tenga un mínimo de duración".

En este sentido, ha afirmado que "todos los partidos podemos tener dudas en torno a estos Presupuestos", pero que, en su opinión, "lo que debemos considerar es qué es lo que trae tener o no estos Presupuestos para el Gobierno y, por lo tanto, qué consecuencias va a tener para nosotros".

"Ya hemos visto lo que ha sucedido en Andalucía y la colaboración que las derechas están preparando en España. Si no hay una mínima unidad en el Congreso entre los que apoyamos a Sánchez, por muy difícil que sea, creo que la derecha española tendrá fácil llegar al Gobierno, pero de manera más dura", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que "los catalanes tienen la llave", y que "no es fácil que digan que sí a los Presupuestos, pero también es difícil que digan que no". "Si Sánchez les parece duro a los catalanes, y si lo que viene es parecido a lo de Andalucía, pensemos qué es lo que puede ser lo otro --ha destacado--. Muchas veces no elegimos lo que nos gusta, sino lo que menos nos perjudica. Es duro decirlo así, pero creo que es la realidad, y los catalanes tienen esa opción".

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha asegurado que el PNV mantendrá, "sin ninguna duda", el acuerdo sobre el nuevo estatus al que llegó con EH Bildu en la Ponencia parlamentaria sobre Autogobierno, porque, en su opinión, "es importante defender e incrementar nuestro autogobierno", por lo que ha instado a "ser rigurosos entre todos en la defensa de nuestro autogobierno".

Así, ha indicado que ahora "queda por ver" el documento que los expertos designados por los partidos trasladarán al Parlamento vasco y "si abrirá alguna vía más", ya que, a su entender, "en su momento Podemos estuvo muy cerca y sería importante que se sumara". Además, ha señalado que "habrá que ver la postura del PSE, sobre todo porque luego hay que viajar a Madrid".

En este sentido, ha considerado "no es lo mismo quién está en el Gobierno y en el Congreso", ya que, según ha dicho, "si la mayoría la tienen Vox, PP y Cs, acordemos lo que acordemos aquí, será imposible dar otro paso más en Madrid, y si Sánchez, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes nos unimos en una mayoría, será muy difícil, pero habrá una vía y una oportunidad".

PROYECTO DE LEY

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afirmado que, hasta hoy, el Gobierno Vasco no ha llegado a "ningún acuerdo" con las fuerzas de la oposición en torno a los proyectos de ley que pretende sacar adelante con medidas incluidas en el proyecto de presupuestos que no logró pactar con nadie, aunque ha señalado que "puede haber alguna opción con EH Bildu o con el PP".

Así, y ante las críticas EH Bildu, que tildó de "trampa" el hecho de que el Ejecutivo una en un mismo proyecto de ley la subida de los funcionarios a la RGI y a más fondos para la educación concertada, ha asegurado que "es algo que se hace a menudo por parte de los gobiernos y se ve en muchos parlamentos, cuando no se ha logrado sacar adelante los presupuestos".

En este sentido, ha dicho que "aún tenemos tiempo" y que, tanto el Gobierno Vasco como la oposición "están trabajando", aunque ha instado a "dejar las elecciones de lado cuando hacemos política cotidiana, y en la política cotidiana entran los salarios de los funcionarios, de los profesores, de los médicos, de las enfermeras, pero también que a muchas personas les llegue cierta cantidad de dinero mediante la propuesta de la RGI que se hizo cuando estuvimos negociando los presupuestos".

"Elecciones siempre hay, pero las haya o no, las necesidades de esas personas se mantienen, y se deben dar acuerdos entre partidos haya elecciones o no", ha asegurado.

COALICIÓN EUROPA

Por otro lado, Atutxa ha asegurado que, aunque han estado negociando, pero "no hay nada cerrado", en torno a la posibilidad de presentarse en coalición con el PDaCAT a las próximas elecciones europeas, y que "son ellos los que se tienen que aclarar".

Asi, ha indicado que la Crida tiene el próximo sábado "una importante reunión", y que los días 8 y 9 de febrero se reunirá en Bilbao el Partido Demócrata Europeo y que espera que, para entonces, "tendremos la oportunidad de definir algo con los catalanes".

"Seguimos hablando, pero primero ellos tienen que definir qué es lo que quieren hacer, con quién y cómo, y creo que este próximo fin de semana se va a aclarar, no sé si para bien o para mal, pero se va aclarar bastante", ha asegurado.