El PNV exige un cambio de actitud al Gobierno porque no tiene "carta blanca" ni mayoría

Archivo - La portavoz del PNV el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha declarado este miércoles "harta" del "trilerismo político" al que, a su juicio, ha vuelto a recurrir el Gobierno y le ha exigido un cambio de actitud porque no tiene "mayoría" ni "carta blanca" para hacer lo que quiera.

"Estamos hartos y hartas del trilerismo político que lleva al límite todas las negociaciones y que solo perjudica a la ciudadanía. Tampoco compartimos que se negocie a espaldas del Congreso y según el oportunismo político del Gobierno", ha dicho Vaquero en una rueda de prensa en el Congreso.

A su juicio, lo que sucedió este martes en el Pleno "no puede volver a producirse". Se refería a las votaciones sobre el decreto ley ómnibus que incluía el llamado 'escudo social' y la subida de las pensiones, y que fue rechazado, y el que incluía las ayudas al transporte, que sí salió adelante.

En este contexto, Vaquero ha recordado al Ejecutivo de coalición que "está en minoría parlamentaria y no tiene carta blanca para todo", lo que, a juzgar por su forma de negociar, parece que "se le olvida". "Esa no es una forma válida de negociar en política y mucho menos con el PNV", ha rematado la portavoz de los nacionalistas vascos.

Vaquero ha detallado que su grupo sí pudo hablar con el Gobierno sobre el decreto de transportes y que se atendieron sus demandas sobre la conveniencia de que los títulos fueran interoperables, pero ha denunciado que el Gobierno se empeñara en incluir en el decreto ómnibus "todas las medidas sociales habidas y por haber" a sabiendas de que no todos los grupos las compartían.

PLAN INTEGRAL DE MIGRACIONES

"No se puede jugar a la ruleta rusa con unas medidas tan importantes que afectan a tantas personas", ha avisado. Por eso ha pedido al Gobierno que si realmente quiere que se aprueben las pensiones, la subida del salario mínimo y otras medidas del 'escudo social' que sí cuentan con el aval de la no las mezcle con otros asuntos en un nuevo decreto. "No se la debería jugar porque, si no se convalidan ¿de quién va a ser la responsabilidad?", ha deslizado.

Además, Vaquero ha desgranado los asuntos en los que va a centrar su atención el PNV en el nuevo periodo de sesiones que arranca la próxima semana y en el que, según ha indicado, su formación seguirá siendo "propositiva" para que "lo que quede de legislatura se pueda llegar a buen puerto".

En materia de inmigración, tras la regularización que el Gobierno ha pactado con Podemos, Vaquero ha pedido al Ejecutivo que presente un plan integral de migraciones y que se trabaje de forma "coordinada" con el resto de administraciones para lograr una inmigración "ordenada".

BASTA DE "TIRITAS" EN VIVIENDA

También ha pedido al Ejecutivo que deje de abordar el problema de la vivienda con medidas coyunturales que, si bien pueden ser "bienintencionadas" a veces tienen tintes "populistas" y electoralistas.

"Con una tirita no se puede tapar una grieta", ha apuntado, antes de denunciar que por intentar atender unas "vulnerabilidades" --las de las personas que no pueden hacer frente al pago de las rentas-- se crean otras --las de los pequeños propietarios que dejan de percibirlas--.

MÁS MÉDICOS Y LA ERTZAINTZA, POLICÍA INTEGRAL

Por otra parte, Vaquero ha insistido en que "no hay médicos suficientes" y ha reclamado al Ministerio de Sanidad que escuche a las comunidades y prevea las consecuencias de los acuerdos que firma, como el Estatuto Marco, y que luego tendrán que aplicar los gobiernos autonómicos.

En materia de seguridad, ha exigido más personal y más juzgados para poder gestionar las futura regulación sobre la multirreincidencia, así como que la Ertzaintza sea considerada una policía integral también en los aspectos relativos a la ciberseguridad.

Vaquero también ha recordado al Gobierno que aún están pendientes la aplicación de la reducción de los peajes electrointensivos, el aumento de las ayudas a los costes indirectos por emisiones de CO2 y la aprobación de los indirectos por emisiones de CO2 y ha pedido se apruebe "cuanto antes" el decreto para el aumento de la inversión en las redes eléctricas que ya tienen pactado.