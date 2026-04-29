PNV pide "respeto" a Sánchez si busca llegar "acompañado" a las elecciones y él agradece su "oposición constructiva"

1082614.1.260.149.20260429094529 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que respete a su partido y que "cuide" sus relaciones tanto en el fondo como en la forma si quiere llegar "acompañado" a las próximas elecciones generales. Ha sido un toque de atención al que el jefe el Ejecutivo ha replicado elogiando la "oposición constructiva" de los nacionalistas vascos y dejando claro que su aspiración es seguir contando con su "buena compañía".

"Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario. Ese es también nuestro objetivo, pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros", le ha espetado Vaquero en la sesión de control del Congreso.

Se lo ha dicho un día después de que el PSE publicara una imagen creada con inteligencia artificial del presidente del PNV, Aitor Esteban, tirándose a una piscina, que llevó a los nacionalistas a desconvocar la reunión que el propio Esteban tenía prevista este miércoles con el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, para hablar de la reforma del Estatuto de Guernica.

"Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente", ha rematado Vaquero. "Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco", le ha contestado Sánchez.

NO PODEMOS TRAGAR CON TODO

Vaquero ha incidido en que la aritmética parlamentaria actual es "perversa" y ha instado al presidente a identificar sus prioridades y explicar cómo piensa abordarlas con una mayoría parlamentaria en contra. Además, ha aprovechado para recalcar que hay asuntos que deben quedar fuera del "oportunismo político", insistiendo en que temas como la vivienda requieren "altura de miras" y de un "mayor consenso" y que, por tanto, el Gobierno no puede pretender que el PNV "trague con todo" sin que haya "diálogo ni acuerdo".

Entre los temas "de calado" que más interesan al PNV, ha incluido también la huelga de médicos --exigiéndole que demuestre su "liderazgo" para afrontarla--, los autónomos y los coeficientes reductores para cuidadores principales de grandes dependientes. Asimismo, le ha recordado los asuntos que siguen pendientes del pacto de investidura y su "incumplimiento" sobre la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales.

Sánchez le ha replicado que sus prioridades son crecer, crear empleo, redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora, afrontar la transformación digital y energética y defender un orden multilateral que garantice la paz y la estabilidad.

OPOSICIONES CONSTRUCTIVAS, NO PARTIDISTAS

Para llevarlas a cabo, ha apuntado, "más allá de la aritmética parlamentaria" el Gobierno de coalición necesita de "oposiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el partidista".

Tras recalcar que quiere acabar la legislatura disfrutando de la "buena compañía" del PNV, ha presumido de con su Gobierno se ha dado un "impulso a las transferencias y el cumplimiento del Estatuto de Guernica" y ha admitido de que para poder seguir en esa senda es necesario "diálogo, consistencia y oposiciones constructivas". "Yo agradezco al PNV su oposición constructiva", ha explicitado tras el último choque entre los dos socios de gobierno en Euskadi.

También ha preguntado a Sánchez en la sesión de control el diputado de Unión del Pueblo Navarro Alberto Catalán, quien le ha pedido que convoque elecciones. "Las elecciones serán en tiempo y forma, en el año 2027, como marca la Constitución", ha recalcado el presidente.

"VÁYASE, SEÑOR SÁNCHEZ"

Catalán le ha recriminado que use el argumento de una Carta Magna que incumple desde 2023, último ejercicio con Presupuestos Generales del Estado, y le ha recomendado "menos prepotencia, soberbia, cinismo e hipocresía". "Váyase, señor Sánchez, váyase. No solamente le hará un favor al país, sino también a su propio partido", le ha dicho, recuperando el 'Váyase' que el 'popular' José María Aznar popularizó contra el expresidente socialista Felipe González.

Sánchez ha tirado de ironía para agradecerle sus "siempre constructivas" intervenciones y ha aprovechado para sacar a colación el concepto de "prioridad nacional" que el PP está aceptando en sus pactos autonómicos con Vox. "Eso que llaman prioridad nacional no es sino xenofobia, racismo, segregación y confrontación en la población. Eso es constitucional y eso viola el principio de igualdad y de no discriminación", ha sentenciado.

Ante la petición de Catalán de que reflexione sobre la conveniencia de disolver las Cortes, el presidente ha recordado que UPN lleva pidiendo elecciones desde que el PSOE ganó la moción de censura a Mariano Rajoy, y ante sus críticas por la corrupción, ha querido resaltar las "grandes diferencias" que, a su juicio, hay entre socialistas y 'populares' a la hora de afrontarla.

"Cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el PP también a día de hoy", ha dicho, poniendo como "ejemplo más palmario" de ello que Alberto Núñez Feijóo "llegó a la Presidencia del PP precisamente para tapar los escándalos de corrupción de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, que hicieron sacar por la puerta de 'Génova' al señor (Pablo) Casado".

El presidente ha respondido a la denuncia de Catalán de que practica una política exterior "sin consenso y sectaria". "¿De verdad usted considera que es sectario y sin consenso defender el derecho internacional, llamar genocida al primer ministro de Israel y decir en la Unión Europea que tenemos que romper los acuerdos de asociación con Israel como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos?", ha contraatacado Sánchez.

"Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo sinceramente que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista", ha concluido Sánchez, volviendo a sacar pecho del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la creación de empleo y admitiendo, eso sí, que sigue habiendo "problemas graves" como el de la vivienda y que su Gabinete está "comprometido" a resolver.