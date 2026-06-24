PNV y Junts descartan apoyar la iniciativa del PP en el Senado para exigir a Sánchez un adelanto electoral

1099123.1.260.149.20260624142253 Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y UPN se han quedado solos este miércoles en el Pleno del Senado sacando adelante la iniciativa impulsada por los 'populares' para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Por su parte, PNV ha optado por rechazar esta moción, mientras que Junts ni siquiera ha votado.

En concreto, la iniciativa --sin efectos vinculantes-- ha contado con el rechazo del PSOE y sus socios parlamentarios como PNV, ERC, EH Bildu y el grupo de Izquierda Confederal. Coalición Canaria y un senador del Hierro se han abstenido, mientras que Junts no ha votado este punto.

Esta iniciativa en el Senado surge después de que los 'populares' la intentaran llevar al Congreso y la Mesa presidida por Francina Armengol la vetaran hasta en dos ocasiones. El voto de Junts y el PNV estaba en el aire puesto que han reclamado elecciones a Sánchez en varias ocasiones.

En cualquier caso, el texto aprobado por el PP reclama que Sánchez ejerza la prerrogativa que le atribuye la legislación vigente para proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, al tiempo que denuncia una situación de bloqueo político derivada, a juicio del PP, de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.

La encargada de defender la moción ha sido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha sostenido que la legislatura se encuentra "muerta" y ha acusado a Sánchez de mantenerse "atrincherado" en La Moncloa pese a carecer, a su juicio, de una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar.

La dirigente 'popular' ha defendido que la iniciativa no constituye una moción contra el Gobierno, sino una propuesta "en defensa de la democracia", y ha alegado que el Ejecutivo no haya aprobado Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni celebrado un Debate sobre el Estado de la Nación durante los últimos años.

Asimismo, ha vinculado la petición de elecciones a los distintos casos de corrupción que afectan al entorno socialista y ha cargado contra la decisión de la Mesa del Congreso de impedir el debate de iniciativas similares en la Cámara Baja, asegurando que el Ejecutivo "teme" someterse al criterio del Parlamento y de los ciudadanos.

POSICIÓN DE JUNTS Y PNV

Por su parte, Junts se ha mostrado muy crítico con el Gobierno durante el debate de la iniciativa y, a su vez, han reprochado al PP su posición respecto a Cataluña, criticando cuestiones como la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont o la falta de reconocimiento del catalán en las instituciones europeas.

"Esto se ha acabado, convoquen elecciones", ha sentenciado el portavoz de Junts, Eduard Pujol, aunque luego los cuatro senadores de la formación de Carles Puigdemont no han votado.

Por otro lado, el PNV ha votado en contra y ha descartado intervenir durante el debate celebrado en el Pleno del Senado, pese a que el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, considera que la legislatura ha llegado a su fin.

En el caso del Grupo Socialista, ha acusado al PP de utilizar su mayoría absoluta en el Senado para forzar una interpretación del Reglamento de la Cámara que, a su juicio, no se ajusta al derecho parlamentario.

Los socialistas han alegado que la iniciativa invade una competencia que corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y recordaron que la Mesa del Congreso ya impidió debatir propuestas similares por ese mismo motivo.

COINCIDIENDO CON LAS EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Precisamente, la votación de esta moción del PP se ha producido el mismo día en que Sánchez ha comparecido en el Pleno del Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo y responder a las cuestiones relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

Durante su intervención en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha denunciado que existe un intento de trasladar una imagen de corrupción generalizada en España que considera falsa y ha descartado convocar elecciones. "Para mí la pregunta no es si debemos continuar, es ¿cómo no vamos a continuar?", ha señalado.