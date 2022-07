PNV mantiene su voluntad de dar estabilidad al Gobierno pero pide que nos les intenten hacer tragar con ciertas cosas

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que los jeltzales mantienen su voluntad de dar estabilidad al Gobierno central, aunque ha pedido que nos les intenten hacer tragar "con algunas cosas". "Hace falta una serie de gestos y voluntad, no aprovechar determinadas circunstancias para pasar por encima", ha instado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha analizado la legislatura en el Estado, y ha insistido en su reclamación para que el Ejecutivo central cuide a sus socios, y no estar así salvado "obstáculos" semanalmente.

Tras advertir que la cuestión "no es correr, sino que las cosas vayan más engrasadas", ha incidido en que, con todos los ejecutivos del Estado "pasa igual", y el PNV siempre "tiene que insistir". De este modo, ha lamentado tener la sensación de estar "porfiando y discutiendo continuamente" con el Ejecutivo.

"El Gobierno parece ahora centrado en una mirada más interna, a sí mismo y en cuanto a partido", ha indicado, para añadir que los jeltzales hablan con el Ejecutivo, y sus ministros les han pedido "cosas", por lo que "necesitan compañeros fiables".

En este contexto, ha defendido que el Gabinete Sánchez tiene "sus objetivos a corto plazo, su agenda", y el PNV la suya, por lo que "se trata de que coincidan".

"Lo que más nos incomoda es la desorganización. En el Gobierno parece que ven solo la curva siguiente en la carretera. Solo se preocupan de librarla en el último segundo, deprisa y corriendo y ya está. Da la sensación que no tiene planificada la ruta ni las marchas que debe poner en la carretera. No sabe ni qué cruce va a coger y eso desconcierta y no es agradable teniendo un Parlamento tan complicado para formar mayorías", ha expresado.

No obstante, Esteban ha defendido que el PNV mantiene su "empeño" en dar "estabilidad a las instituciones, apoyando al Ejecutivo central sin romper acuerdos, y más "en una coyuntura económica complicada como la actual".

"Como en el pase foral, que se obedece pero no se cumple, vamos a pensar que es algo parecido. Iremos navegando el camino con voluntad de intentar apoyar y de dar estabilidad, pero no se puede intentar que traguemos con algunas cosas", ha indicado, para añadir que "hace falta una serie de gestos y voluntad", de tal forma que el Gobierno "no aproveche determinadas circunstancias para pasar por encima en vez de intentar pactar todos las leyes".

ACUERDO FIRMADO

Además, ha recordado que el primer punto del acuerdo firmado entre PNV y PSOE señala que el Gobierno debe mantener "con anterioridad y tiempo informado al PNV sobre las iniciativas y medidas que quiera adoptar".

"Eso dice el primer punto firmado y muchas veces no se cumple. Eso es lo que reprochamos. Saben que necesitan apoyos y que han firmado con nosotros, que no nos venga con sorpresas", ha criticado, para añadir que "la norma es incumplir continuamente" lo firmado, algo que no pasa en Euskadi entre jeltzales y socialistas. "En ese punto el presidente incumple lo firmado", ha zanjado.

IMPUESTOS

En este contexto, se ha referido al anuncio de rebaja del IVA de la electricidad, así como al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunciara "como gran medida diciendo que va a ser maravilloso, quizá movido por la demoscopia". "Hay que tomar las cosas con más perspectiva y ver el panorama completo porque pueden pasar muchas cosas de aquí a las próximas elecciones", ha añadido.

Tras asegurar además que los jeltzales no estaría "frontalmente" en contra de un impuesto a la banca y las eléctricas, ha defendido que ese impuesto "tendrá que definirse, adecuarse correctamente y explicarse bien".

"Hay que tener en cuenta que hay impuestos y cargas que están en tramitación en el Congreso y hay que ver cómo queda el conjunto impositivo y asegurarse que luego no se repercute en los contribuyentes ni se den intentos deslocalizadores", ha argumentado.

Por ello, ha reiterado su reclamación de diálogo, aunque ha insistido en que el PNV entiende que "temporalmente pueda explorarse la posibilidad" de fijar estos nuevos impuestos, aunque "debe estar bien diseñado y no provocar efectos negativos".