PNV no entiende la abstención de EH Bildu a la 'ley Celaá' y recuerda que la alternativa era mantener la 'ley Wert'

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV en el Congreso, Josune Gorospe, ha afirmado que no entiende la abstención de los representantes de EH Bildu a la conocida como 'ley Celaá' y ha advertido de que la alternativa era mantener la 'ley Wert', "absolutamente contestada por la sociedad vasca".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gorospe se ha referido a la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) que sí contó con el voto a favor de los representantes del PNV.

En este sentido, ha afirmado que la ley aprobada ayer ofrece un "marco más amplio para desarrollar" la ley vasca de educación, que es la que se aprobará próximamente en el Parlamento vasco. "La ley de educación aprobada en Madrid no es nuestra ley", ha añadido.

Según ha señalado, el escenario ofrecía la posibilidad de seguir con la ley vigente, la conocida como la 'ley Wert', pero ha recordado que los jeltzales ya se manifestaron desde el inicio contrarios a la misma.

Respecto a la abstención de los representantes de EH Bildu en la Cámara baja, Gorospe ha indicado que no lo entiende tras haber escuchado a sus representantes en el Parlamento vasco "reivindicar que la 'ley Wert' debería desaparecer". "No entiendo que teniendo un espacio de oportunidad para derogar y sustituirla no lo aprueben", ha añadido.

Asimismo, ha destacado los "avances" conseguidos en la nueva ley en cuestiones como becas o en la presencia de la lengua propia" y ha insistido en que la alternativa era la 'ley Wert', "absolutamente contestada por la sociedad vasca".