El PNV no ve al PP como alternativa y aconseja a Sánchez "cuidar" de sus socios para allanar futuros pactos

"Si no abona ahora sus relaciones, esta legislatura le va a parecer un camino de rosas comparada con la siguiente", avisa



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que el PP no parece tener capacidad para formar una mayoría alternativa, por lo que ha aconsejado al socialista Pedro Sánchez "cuidar de sus socios" en lo que queda de año para allanar los pactos de la próxima legislatura.

En el debate sobre las medidas anticrisis y las últimas reuniones del Consejo Europeo, Aitor Esteban ha definido a Pedro Sánchez como "un tipo con 'baraka'" (suerte) que ha aprobado todos los presupuestos anuales y que va a agotar la legislatura, pero le ha recomendado no descuidarse.

"Es verdad que al otro lado del hemiciclo no hay nada que pueda hacerle sombra para formar mayoría --ha añadido en alusión al PP--. Pero voy a imitar la labor del que susurraba al césar aquello de 'Recuerda que eres mortal'".

EVITAR DEBATES QUE TENSAN A LOS ALIADOS

A su juicio, si Sánchez ha llegado hasta esta situación es porque le han apoyado sus socios, ya que el pacto de PSOE y Unidas Podemos no tiene mayoría en el Parlamento. Por ello, cree que ahora le "toca cuidar a sus socios" y evitar debates legislativos que puedan "tensar" a los aliados.

"No piense que todo está hecho --le ha advertido--. La tentación de jugar a 'El caos o yo' es grande, la entiendo, pero si no cuida el jardín desaliñado y no abona sus relaciones, esta legislatura le va a parecer un camino de rosas comparada con la siguiente".

En ese contexto, el dirigente del PNV ha animado a Sánchez a seguir avanzando para "desinflamar" el conflicto catalán y a evitar "el mantra que repiten los ministros de que el procés ha terminado", algo que a su juicio resulta "una provocación.

MOMENTO PROPICIO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

También cree que es momento de debatir el encaje de Euskadi y Cataluña, algo que el PNV ya ha planteado en sus enmiendas a la reforma constitucional de la discapacidad, en las que aboga por reconocer la plurinacionalidad de España y por abrir la puerta a la autodeterminación. "Si no quiere avanzar, al menos debatir", ha apostillado.

Y ha insistido en aprovechar esta reforma constitucional del artículo 49 para limitar la inviolabilidad del rey, pues considera que este último tramo de la legislatura es propicio para ello ya que tocar los artículos de la Corona exige disolver el Parlamento y refrendar la reforma en las nuevas Cortes.