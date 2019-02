PNV no ve tiempo ni "punto de inflexión" para que PDeCAT y ERC retiren sus enmiendas ante un juicio "escandaloso"

Publicado 12/02/2019 9:57:55 CET

Reprocha al Gobierno que "lance globos sonda" sobre adelantos electorales y no descarta que Sánchez pacte en el futuro con Cs

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, no ve "tiempo" ni "punto de inflexión" para que PDeCAT y ERC puedan retirar sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado ante un juicio "escandaloso" como el del 'procés' y después de que la pasada semana "se cerraran muchas puertas, muy difíciles de abrir", al darse por rotas las conversaciones entre el Gobierno del PSOE y los independentistas catalanes.

Además, ha reprochado al Gobierno socialista que "lance globos sonda" sobre adelantos electorales, y no ha descartado que éste pueda pactar en el futuro con Ciudadanos porque el fin de semana recordó cuál fue su postura a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha explicado que confluyen en la misma semana y en el mismo día "dos cuestiones de tanta importancia" como el comienzo del juicio del 'procés' con la tramitación de enmiendas a la totalidad de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), "que son muy importantes para toda la ciudadanía", y en la actualidad para el sostenimiento de un Gobierno.

"Estamos viendo cómo llegan, después de más de un año de prisión preventiva, políticos que han estado haciendo política y que, después de más de un año, van a tener que demostrar que ahí hubo una acción violenta para que alguien mantenga durante tanto tiempo encarcelados preventivamente en pleno siglo XXI en esta Europa tan democrática y tan progresista, un escándalo", ha añadido.

En cuanto a la posibilidad de que haya un adelanto electoral, ha apuntado que el adelanto "sí cabía" porque la legislatura no acaba hasta 2020, y "las presiones" desde el mismo día en que se invistió a Pedro Sánchez "han sido fuertes".

"Han intentado hacernos creer que es un presidente 'okupa', algo que este fin de semana hemos oído gritar muy altivamente", y que también hay medios de comunicación que han intentado "colarlo en el imaginario de la gente".

En todo caso, ha recordado que en el Estado español no existe un sistema presidencialista y es el Parlamento el que votó a un nuevo presidente tras una moción de censura. "Lo mismo podrían hacer ahora éstos que piden otra presidencia porque le consideran un 'okupa', pero claro, no les van a dar los números. Por eso no lo hacen", ha apuntado.

Asimismo, cree que tampoco "sería serio" que la Presidencia y el Gobierno central "lanzara globos sonda, no sé si para amenazar" o para crear "algún miedo sobre algunos", sobre los catalanes, de cara a la tramitación entre este martes y este miércoles de las enmiendas a la totalidad de los PGE.

En este sentido, ha señalado que ayer por la noche todavía escuchó al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, "que aún hay tiempo". "No sé qué tiene que hacer alguien para que los partidos catalanes puedan tomar todavía una decisión diferente, por ejemplo, retirar sus enmiendas a la totalidad", ha apuntado.

SIN TIEMPO

Itxaso Atutxa ha dudado de que "haya tiempo para todo", pero ha indicado que "algunas formas como las de intentar asustar o medrar, lanzando fechas supuestas (de elecciones), no es serio", y menos cuando en mayo hay elecciones municipales y forales, y en algunos lugares autonómicas.

Tras recordar que se está apelando a la ciudadanía a que sea responsable a la hora de emitir el voto y a que no se queden en casa porque la abstención, "como se ha visto en Andalucía también es una forma de que otros accedan" a los Gobiernos, ha manifestado que "no se puede estar jugando con el tema de las fechas". "En todo caso, cuando vengan, la maquinaria del PNV está en marcha", ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que "hablar de eso con otros partidos por parte del Gobierno también sería importante y todo un detalle". También ha recordado "la responsabilidad" que Sánchez asumió el día de su investidura con el cumplimiento de aquellos acuerdos que el PNV alcanzó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Las aceptó desde la tribuna y para nosotros es importante que, si la legislatura se mantiene, haya tiempo suficiente para cumplirlo, como el calendario de transferencias", ha añadido, para considerar "muy difícil" que ocurra "en medio de dos procesos electorales en menos de 40 días".

"ESCANDALOSO"

La presidenta del BBB ha indicado que "los años de condena que se está pidiendo" a los soberanistas catalanes son "tan escandalosos" como el propio proceso. "Yo personalmente no veo que haya tiempo para hacer nada entre hoy y mañana, sobre todo porque después del viernes pasado (cuando se dio por roto el diálogo), se han cerrado ya muchas puertas y, sobre todo puertas que son muy difíciles de abrir", ha destacado.

Asimismo, no sabe "quién va a dar un paso suficiente como para que algo se modifique en tan pocas horas". "No veo el punto de inflexión", ha insistido, para hablar también del "ruido bochornoso porque genera vergüenza" que existe en Madrid.

Atutxa se ha referido a "la presión" que tuvieron que sufrir tanto el Gobierno de Sánchez como el catalán la semana pasada tras hablarse de la creación de una mesa de partidos y la designación de la figura de un 'relator'. "Escandaliza. Porque, si siempre hemos dicho que es tiempo para la política, yo hoy, que empieza este proceso escandaloso, creo que seguirá siendo tiempo para la política", ha subrayado.

En esta línea, ha asegurado que, "si no dialogan los catalanes y el Gobierno español, ¿por dónde creemos que va a venir la solución a un problema político que existe, haya hoy o no juicio, haya hoy o no PGE, porque, después de estos no Presupuestos si esta misma semana, hubiera una convocatoria electoral", y se producen comicios, "¿cuál es el siguiente escenario en el que nos tenemos que colocar para creer que va a haber una solución política al conflicto que existe, gobierne quien gobierne en España". "No tengo tan claro que las tres derechas se vayan a juntar", ha destacado.

La dirigente jeltzale ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Pedro Sánchez llegue a acordar con Ciudadanos, como en la primavera de 2016. "Mientras unos se manifestaban en la Plaza de Colón el domingo, Sánchez volvía a apelar a cuál fue su postura ante el 155 en Santander. A mí me cuesta hacer la lectura", ha explicado.

Itxaso Atutxa ha dicho que, si fueran compañeros suyos los que están en el TS y llevaran más de un año presos, posiblemente "tendría dificultades para aceptar algunas de las premisas que se están poniendo para condicionar ese propio dialogo".

"La situación catalana y la situación a la que se ha arrastrado a Cataluña, creo que tendrán muchos responsables, pero, en este momento, no se está facilitando desde el lado español otra actitud. No obviaría que el Gobierno Sánchez ha hecho intentos serios", ha concluido.