PNV pide al Gobierno esforzarse con sus socios y dice que la coalición Frankenstein es la que votó la reforma laboral

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este martes al Gobierno "esforzarse" en llegar acuerdos con los socios que apoyaron la investidura, después de que el Ejecutivo prescindiera de su formación, ERC y EH Bildu en la convalidación de la reforma laboral. Es por ello que ha ironizado que la "coalición Frankestein" es que la votó la semana pasada a favor de la reforma laboral.

"El Gobierno ya ha visto", ha subrayado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press al ser cuestionado sobre la relación de su partido con el Gobierno para la convalidación de futuros acuerdos. Según Esteban, el Ejecutivo empezará a presentará leyes que pueden causar "problemas" en la forma en las que están enfocadas, por lo que tendrán que "esforzarse" con los socios que han estado apoyando la legislatura.

En este punto, Esteban ha defendido la posición del PNV en la votación de la reforma porque, según ha explicado, no formaba parte del acuerdo de investidura y no hubo un consenso con los grupos parlamentarios tras el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales.

Asimismo, el Gobierno argumentó, según Esteban, que se debía "preservar el núcleo de la reforma laboral" para asegurar la llegada de fondos europeos por parte de Bruselas, pero si se hubieran "tocado aspectos no sustanciales" para conseguir un mayor apoyo parlamentario "Europa lo hubiera entendido perfectamente".

ALGUNOS SABÍAN EL CAMBIO DE VOTO DE UPN

Al ser cuestionado sobre los dos diputados de UPN, Esteban ha deslizado que cree que "algunos tenían noticias" de que romperían la disciplina de partido y votarían en contra de la reforma laboral.

En esta línea, ha señalado que lo de "ocultar el voto" no se había visto antes en el Congreso de los diputados y ha calificado la convalidación de la reforma como un momento de "película Berlanga". "Fue una cosa curiosa que no se va a olvidar. Podríamos hacernos una camiseta de yo estuve allí. Fue un momento esperpéntico que no se debería haber dado", ha apostillado.

En relación a las reclamaciones del PP a la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, después de que un diputado 'popular' votara a favor de la reforma, Esteban ha asegurado que "nunca ha habido una corrección" del voto telemático a través del voto presencial. "No creo que haya sido un error informático, me parece difícil. Supongo que habrá sido un error humano", ha zanjado.