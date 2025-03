El PNV pide más dureza ante la "solución final" de Israel en Palestina y Sumar, ERC y BNG exigen una respuesta de la UE

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios de los socios del Gobierno han exigido este miércoles tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al conjunto de la Unión Europea más dureza ante lo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha definido como la "solución final" que está aplicando Israel en Palestina, una demanda que también han planteado Sumar, ERC y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Esteban ha arrancado que va a ser su último debate con Sánchez, antes de dejar el Congreso, censurando los planes del estadounidense Donald Trump de crear un "resort en Gaza". "Sonó chocante, debería sonar terrible, y no deberíamos dejarlo pasar. Más si lo unimos ahora con el anuncio por parte del gobierno israelí de la creación de una agencia para el desplazamiento voluntario de los palestinos. Suena a lo que parece que va a ser. Y en ese sentido sí que es un genocidio", ha aseverado.

A su juicio, lo que está haciendo Israel "no lo justifica ni el terrible atentado de Hamás, ni tampoco los sufrimientos padecidos" por el pueblo judío. "¿Dónde quedan los principios morales y democráticos a los que nos afirmamos todos tras la Segunda Guerra Mundial?", se ha lamentado.

En este contexto, ha cuestionado que la UE se haya limitado a decir que "lamenta" la ruptura del alto el fuego en Gaza y sí haya "condenado enérgicamente" la masacre en Latakia (Siria). "No vamos bien. Perdemos credibilidad. En el fondo aquí lo que se está planteando en Oriente Medio es una especie de solución final e Israel está cómodo en el nuevo orden y lo ha fomentado", ha añadido.

INCAPACIDAD PARA FRENAR LA BARBARIE

De su lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha denunciado durante su intervención que Israel está perpetrando un "genocidio" contra el pueblo palestino, que ha dejado en evidencia la incapacidad de las instituciones internacionales para frenar esta "barbarie".

Por ello, ha enfatizado que ni la UE ni España "pueden seguir mirando hacia otro lado". Así, su grupo parlamentario pide al Gobierno un "paso más" en la defensa del derecho internacional y si piensa que la dirigencia de Israel debe responder ante el Tribunal Penal Internacional. "Nos gustaría escuchar un compromiso sobre esto", ha apelado al jefe del Ejecutivo.

También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho referencia al conflicto palestino durante su intervención denunciando la "hipocresía" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la "masacre" que está llevando a cabo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre Palestina.

DECLARACIONES VACÍAS

De hecho, ha alertado de que si el dirigente israelí es capaz de "secuestrar y dar una paliza" a un cineasta palestino ganador de un Óscar --en referencia al coautor del documental 'No Other Land' Hamdan Ballal-- "qué no hará con gente anónima".

"Israel es un Estado genocida, Netanyahu es un criminal de guerra y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aún de pararlo", ha concluido Rufián, poco antes de que desde Bildu, Mertxe Aizpurua, denunciara también ese "genocidio".

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha criticado la posición de la Unión Europea en relación con Palestina, una "autentica vergüenza", pues deja que "los criminales sionistas puedan seguir matando a palestinos, pero sin exagerar". "No es suficiente con declaraciones vacías de condena, es urgente actuar para detener este genocidio", ha subrayado.