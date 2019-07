El PNV pide "no arrojar la toalla" y se ofrece a ayudar para lograr un acuerdo en las próximas semanas

Actualizado 25/07/2019 15:45:20 CET

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, durante su discurso previo a la segunda votación para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha repartido críticas por igual al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero les ha pedido "no arrojar la toalla" e "intentarlo de nuevo". De hecho, se ha ofrecido a ayudar para buscar "complicidades" y poder lograr un acuerdo en las próximas semanas. "No nos tenemos que dar por vencidos, hoy nos abstenemos pero con esa esperanza", ha proclamado.

En su intervención en el Pleno del Congreso con motivo de la sesión de investidura, Esteban ha reconocido que tenía esperanzas de que este jueves hubiera salido la investidura de Sánchez y se ha confesado "decepcionado" por la falta de acuerdo, algo que ha achacado a que "las cosas no se han hecho como se tenían que hacer".

En este punto, ha recriminado a Sánchez e Iglesias que no hayan trabajando en un programa conjunto y hayan estado en los "sillones", en un ambiente que "crea mal rollo". En primer lugar, ha reprochado al PSOE que haya "dejado pasar demasiado el tiempo" y que no haya buscado "complicidades" ni "empatía" con sus posibles socios.

En el caso de Podemos, ha dicho a Iglesias que el cielo se "conquista de nube en nube, ocupando una nube y luego otra". Según ha añadido, Podemos es una fuerza que "no ha gestionado" ni ha estado "nunca en el Gobierno de Estado", y debería haber creado "una imagen" para ir "ganando posiciones" y "crear confianza en las instituciones".

Aunque ha trasladado a Iglesias que no era "ya el momento" de sacar una nueva oferta, en el mismo Pleno, ha dado la "bienvenida" a ese último intento por el acuerdo. "Si el problema al final se reduce a las políticas activas de empleo, me parece a mí que hay tiempo y hay margen para llegar a un acuerdo, pero si verdaderamente el problema se reduce a eso", ha señalado.

"INTENTARLO DE NUEVO"

Por todo ello, se ha mostrado optimista y ha confiado en que no se produzcan unas nuevas elecciones. "Me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para ahormar un gobierno en septiembre o incluso en agosto. Creo que hay que intentarlo de nuevo y no arrojar la toalla", ha afirmado.

Esteban, que ha pedido a todos "aprender del fracaso" de hoy y "reflexionar" sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos, ha apostado por mantener el diálogo y ha ofrecido a su partido para "ayudar y colaborar" desde su "experiencia".