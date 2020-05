PNV reitera que debe haber "un retoque" al estado de alarma y espera que el Gobierno "sea suficientemente inteligente"

Augura que la Comisión de Reconstrucción "o va a acabar muy mal o, si saca alguna conclusión, será algo general y con los votos justos"

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que no tiene "ninguna propuesta concreta" del Gobierno sobre la nueva prórroga del estado de alarma, si bien ha recordado que su partido ya le ha trasladado que "tiene que hacer un retoque" y que las siguientes fases se podrían hacer "de otra manera". En este sentido, ha esperado que "sean lo suficientemente inteligentes para atender todo eso".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha eludido "adelantarse" sobre la postura que mantendrá su grupo en el Congreso en relación a la nueva prórroga del estado de alarma por la pandemia de covid-19. Según ha indicado, "decir algo ahora, sin conocer el texto", no sería "prudente" porque no se votará hasta el próximo miércoles y "pasan muchas cosas día a día".

En todo caso, ha insistido en que el PNV no tiene "ninguna propuesta concreta" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero "ya le dijimos al Gobierno que tenía que afinar todo esto" y que, en las siguientes fases, se podrían "hacer las cosas de otra manera". En este sentido, ha afirmado que espera que "sea lo suficientemente inteligente para atender todo esto".

"Vamos a ver qué es lo que ocurre", ha agregado Esteban, que ha advertido de que, "desde luego, tienen que hacer un retoque" ya que "no puede entenderse que las cosas sean lo mismo como en el inicio del decreto de alarma", del que sigue en vigor "muchísima parte" aunque con la disposición adicional sobre cogobernanza. "Eso desde luego debería modificarse", ha reclamado.

Asimismo, ha lamentado que el clima en el Congreso "no es nada bueno" y, en este marco, ha aludido a la Comisión de Reconstrucción "en la que algunos están poniendo tantas esperanzas", pero en la que, a su entender, "se está teatralizando demasiado" por parte de los partidos políticos.

"En realidad ya se ve cómo se están comportando. Y, si además esta Comisión va a ser retransmitida en directo por los medios de comunicación, me temo que a la hora de buscar soluciones todavía se va a complicar todo más", ha advertido.

Por otro lado, ha opinado que "no nos estamos centrando en lo que nos deberíamos centrar" y, en este sentido, ha cuestionado que "ahora en plena crisis sanitaria, se pretenda discutir sobre sanidad, servicios sociales, dependencia, más allá de que son competencias autonómicas". A su entender, "para tener los datos y evitar que haya un pimpampum entre las fuerzas políticas, es importante tomar una distancia" y, cuando acabe la crisis sanitaria, "con datos y conclusiones, quizá se pueda hacer un trabajo bueno y tomar las decisiones inoportunas".

En su opinión, lo que "sí es urgente es hacer un planteamiento que pudiera encauzar presupuestariamente los esfuerzos de todas las instituciones en un próximo futuro, eso sí que urge ponerlo piedra sobre piedra" porque, si no, "va a ser demasiado tarde".

Según ha indicado, "ahí sí podría haber un campo abonado para el encuentro", pero, en cambio, en gestión en el ámbito sanitaria, de dependencia... corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas en el rifi-rafe político" que pueden ser "negativas". "Necesitamos algo de distancia", ha defendido Esteban, que considera que "no se da el clima necesario" para encontrar soluciones. "Esta Comisión o va a acabar muy mal o, si saca alguna conclusión, será algo general y puntual y con los votos justos", ha opinado.

Por otro lado, ha lamentado que la Unión Europea "está tardando demasiado en definir los mecanismos" de financiación que se van a implementar y, en su opinión, "hay que aclararlo cuanto antes". "Y luego aquí también internamente hay que aclararlo. Hay que hacer una Comisión Mixta de Concierto rápidamente, hablar de endeudamiento y de otras cuestiones también", ha indicado el portavoz jeltzale, que ha remarcado que el Estado no puede pretender "asumir ellos todo el endeudamiento pero a las instituciones municipales y autonómicas no darles gran margen", lo que "no tendría ningún sentido".

"A eso sí se tendría igual que haber dedicado la Comisión de Reconstrucción y, para mí, es donde con un poquito de voluntad se podría encontrar un terreno común. Pero en los otros asuntos, me temo que va a ser un pimpampum", ha añadido.

En relación al ingreso mínimo vital, ha afirmado que, al PNV, "como concepto no nos molesta", sino "todo lo contrario", y ha apuntado que le "sorprende" la negativa "absolutamente rotunda" a contemplarlo de PP o Vox. No obstante, ha advertido de que "no es sencillo" de implementar y "hay que intentar afinarlo bien jurídicamente".

En esta línea, ha insistido en que "lo que no puede ser" es que se queriendo implantar algo "se pueda estropear lo que ya está en funcionamiento". "Eso hay que acompasarlo bien", ha planteado Esteban, que ha añadido que, si el ingreso mínimo vital se implementa "a través de Seguridad Social, lo lógico es que se implemente la competencia que hay en nuestro Estatuto y se proceda a hacer la transferencia".

IMPRUDENTE

Por otro lado, ha reiterado que Euskadi estaba preparada para pasar a la 'fase 1 de desescalada' porque, "si no, no nos habrían dejado pasar". En este sentido, ha criticado que "esto que se está dejando deslizar, por unos y por otros, de que ha habido un pacto político es incierto y una absoluta imprudencia".

"Tal y como están de restrictivos los responsables del comité científico en Madrid, esto sería impensable", ha asegurado Aitor Esteban, que ha precisado que "lo que queríamos era una capacidad para el Gobierno Vasco de poder tomar sus propias decisiones y eso es lo que se consiguió y, a partir de ahí, el Gobierno Vasco ha querido ser prudente y ver cómo iban avanzando las estadísticas estos días y tomar decisiones por si mismo, si es necesario, en los próximos días".

Según ha defendido, "la prudencia está bien", pero también debe haber "un respeto a la cogobernanza", de manera que "los responsables directos puedan tomar sus propias decisiones".