El PNV ve "fuerte" la condena al hermano de Sánchez, a la espera de leer la sentencia

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera "fuerte" la condena a nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, aunque ha rehusado hacer más comentarios al respecto hasta leer la sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de una plaza que le otorgó la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de Conservatorio.

"Es una condena fuerte, importante", ha comentado en los pasillos del Congreso. Preguntada en qué posición deja esta sentencia al jefe del Ejecutivo, se ha limitado a decir que, antes de la condena al hermano del presidente, la política española ya estaba inmersa en una situación de "crispación en torno a la corrupción".