El PNV ve "incertidumbre" en la continuidad de la legislatura por la "fragilidad" de la mayoría de investidura

Advierte que no cabe "equidistancia ni ambigüedad" ante la guerra en Ucrania, que no es un "conflicto lejano", sino que "está en casa"

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV por Álava en el Congreso Mikel Legarda ve la continuidad de la legislatura "sometida a incertidumbre" por la "fragilidad" de la mayoría de investidura provocada por las "tensiones y frialdades internas" en Unidas Podemos, que son un factor de "inestabilidad" que la guerra en Ucrania "ha amplificado".

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Legarda ha afirmado que "la mayoría de la investidura está muy fragilizada en este momento", y ha añadido que la formacion morada "tiene también tensiones que se reflejan, frialdades internas, y es un factor de inestabilidad, que la guerra ha amplificado".

Sobre si eso puede significar que la legislatura vaya a terminar anticipadamente, ha considerado que "no se puede decir", pero ha advertido que "hay que enhebrar acuerdos ley a ley y situación a situación, con lo cual ya no hay ese fondo de armario de la mayoría de investidura que jugaba como un empaste". "¿Se puede pronosticar que vaya a terminar la legislatura anticipadanmente o vaya a seguir?, no, pero está sometida a incertidumbres y hay que ver cómo se van gestionando", ha manifestado.

Preguntado si el PNV apoyaría un cambio de estrategia del PSOE para volver a los grandes pactos y acercarse al PP, Mikel Legarda ha señalado que el del PNV es "un discurso de estabilidad", y ha indicado que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez porque en ese momento "era la situación de estabilidad posible". Según ha insistido, lo que se requiere es "una visión menos táctica y más estratégica" más allá de "las necesidades de cada partido en cada momento".

En ese sentido, ha dicho que momentos "críticos" como la ruptura de la Unión Europea, la pandemia de la covid-19 y, ahora, "una crisis de seguridad existencial", no se pueden abordar "desde visiones, legítimas, pero particulares", sino que es necesaria "una visión de más largo alcance".

También se ha referido al candidato a sustituir a Pablo Casado como presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para considerar que, hasta ahora, "ha ofrecido una de cal y otra de arena", por lo que cree necesario "esperar un poco" porque "conocemos al Feijóo en Galicia, pero el Feijóo en la realidad española es otro mundo y tiene que posicionarse en esa nueva realidad". "Ese Feijóo tenemos que descubrirlo y, posiblemente, lo tenga que descubrir él también ", ha añadido.

Además, ha apuntado que no puede predecir si Feijóo pactará con Vox si con ello se garantiza el Gobierno del Estado. En todo caso, ha dicho que no puede "predecir el futuro ni saber lo que va a pasar", pero "la trazabilidad es que sí, y me ciño a último eslabón de esa cadena que es Castilla y León".

"Era impensable pensar que Mañueco pudiera haber pactado con Vox contra la opinión de Feijóo, aunque no estuviera todavía investido. Los hechos nos dicen que sí, la trazabilidad ya lo veremos", ha insistido.

ARMAS A UCRANIA

Por otro lado, sobre el envío de armamento a Ucrania, Legarda ha señalado que se está configurando "un nuevo orden global, con unos nuevos jugadores, en el que Europa tiene que jugar un papel, complementario en este caso con Estados Unidos, y, desgraciadamente, las capacidades en defensa hemos vuelto a ver que son necesarias" porque "los intereses vitales europeos están en juego" y la "defensa de esos interese vitales ha pasado a primer plano".

Tras considerar que no cabe la "equidistancia" ante la guerra en Ucrania, ha manifestado que "las fronteras de la democracia y de nuestros intereses en este momento están en Ucrania" y, en ese sentido, ha afirmado, "tenemos que involucrarnos y dar posibilidades a la ciudadanía y a las instituciones ucranianas de defenderse, no nos podemos desentender, no cabe una posición de ambigüedad, porque están en juego los intereses vitales de una manera de concebir la vida, las instituciones y de organizar las sociedades libre frente a los gobierno totalitarios".

Además, el diputado jeltzale ha advertido de que la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia no es un "conflicto lejano", sino que "está en casa".

PRECIOS DE LA ENERGÍA

Sobre el incremento de los precios de la energía, ha considerado que "lo que está claramente en la mano de la Administración es la bajada de los impuestos". Según ha apuntado, la cuestión de la energía tiene dos "grandes" ejes, uno de ellos "prioritario" como es la cumbre europea de la semana que viene, donde "veremos si se desacopla el gas y se consigue una bajada de los precios", aunque parece que "la gira del presidente Sánchez por Europa no está siendo muy satisfactoria".

El otro eje, ha indicado, es la bajada impositiva que "hay que abordar de manera inmediata", pero siendo conscientes de son impuestos, en el caso de Eukadi, "concertados" y no es "una bajada de ingresos solo de la Administración general que se ve lejos, sino una bajada de todo el mundo y eso significa también una bajada de ingresos y si hay una bajada de ingresos el gasto publico, si lo tienes que seguir haciendo, lo cargas en deuda".

Para Legarda, la semana que viene es "capital" para ver, "una vez despejada la variable europea, cómo se van a abordar todas estas cuestiones. A su entender, "hay que tocar del cesto todos los mimbres y una de las alternativas es rebajar margen de beneficios de las empresas o topar los precios de la energía, y que regresen los beneficios a la sociedad vía impositiva".

En relación a la bajada de impuestos que pide el PP ha dicho que es "un fijo en la oposición", pero, luego, "cuando se llega al Gobierno esas bajas no se producen" y "la última vez que estuvo el PP en el Gobierno lo único que hizo fue subir los impuestos".

"Al final, el gasto tiene que ir soportado en ingresos, y si bajas el ingreso el gasto te cae, porque si lo quieres seguir manteniendo es a base de deuda pública, y la deuda pública tiene imitaciones con los pactos de estabilidad. Es como una familia, no puede gastar mucho más de lo que ingresa, te puedes endeudar siempre y cuando puedas hacer frente razonablemente a los intereses de esa deuda", ha advertido.

TREN VITORIA-MADRID

Por otra parte, se ha referido a los horarios y tiempo de trayecto del servicio de tren de media distancia entre Vitoria-Gasteiz y Madrid, tras anunciar ayer Renfe que, a partir del 3 de abril, se recuperará totalidad de la oferta previa a la pandemia, de forma que la relación entre la capital alavesa y Madrid aumentará en 10 trenes semanales la oferta actual, cinco en cada sentido.

A su juicio, el "problema" de la conexión por tren de Vitoria-Gasteiz con Madrid es "una cuestión estructural", de forma que lo que se tarda en el trayecto, "hasta que no se ponga la Alta Velocidad no es un tiempo razonable ni en términos de tiempo ni en las frecuencias".