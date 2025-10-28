El PNV ve la legislatura "en una fase de agonía", pero reta a Sánchez a presentar los Presupuestos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este martes que la legislatura ha entrado "en una fase de agonía" tras la decisión de Junts de romper con el Gobierno y ha apuntado que es responsabilidad del presidente, Pedro Sánchez, volver a recuperar "la confianza perdida", por ejemplo, llegando a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos.

En los pasillos del Congreso. Vaquero ha dicho que ésta es una legislatura "débil" pero ha recalcado que lo es "desde su inicio", y que, por lo tanto, corresponde a Sánchez lograr que la actual mayoría negativa se convierta en positiva.

Y es que en estos momentos, y tras la posición de Junts, Vaquero piensa que la legislatura "no es muy sostenible". "Es muy difícil mantener una legislatura si no se consigue un acuerdo que pudiera dar un poco de continuidad, un poco de aire", ha defendido la nacionalista vasco, apuntando que un acuerdo de Presupuestos podría hacerla "más sostenible".

Preguntada en este punto si considera que el Gobierno debería presentar los Presupuestos, la nacionalista vasca ha respondido que sí porque de esta forma todos los grupos parlamentarios se acabaría retratando.

EL PNV, SATISFECHO CON EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE INVESTIDURA

Con todo, Vaquero ha asegurado, mientras dure la legislatura, su partido seguirá trabajando e intentando que se cumpla el pacto de investidura suscrito con Sánchez. "Y en eso estamos", ha apostillado, recordando que, aunque aún quedan transferencias de algunos asuntos por cumplir, la valoración del pacto de investidura es "medianamente positiva".

"Somos un partido serio y vamos a trabajar en las leyes que consideramos que tienen que salir adelante", ha insistido Vaquero, puntualizando que la decisión de Junts, si bien dificultará la posición del resto de grupos a la hora de sacar adelante leyes, no provocará que los nacionalistas vascos haga el trabajo que han venido haciendo siempre. "Seguiremos trabajando como hasta ahora", ha insistido.

Ante este panorama, se le ha preguntado si sería mejor convocar elecciones, y la portavoz de los nacionalistas en el Congreso ha respondido que ésa es una prerrogativa del presidente Sánchez, que es "el único que tiene el botón de disolver las Cámaras o no".