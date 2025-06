El PNV ve que Sánchez en una situación "delicada" y sin un plan, pero no comparable con la moción que echó a Rajoy

Maribel Vaquero reconoce que la relación con el PP no pasa su mejor momento y "el tiempo dirá" si se recompone: "Se lo tiene que ganar"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, considera que tras la renuncia de Santos Cerdán como 'número tres' del PSOE, el presidente Pedro Sánchez está en una situación "delicada" y no tiene "un plan" para seguir, pero no ve la situación equiparable con la moción de censura de 2018 que propició la caída del Gobierno de Mariano Rajoy.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, Vaquero ha asegurado que cuando asumió la Portavocía del PNV hace un par de meses no se imaginaba que la legislatura "llegaría a un punto tan delicado tan pronto".

Cuando se reunió con el presidente el miércoles en Moncloa vio a Sánchez "afectado y preocupado", pero ha añadido que el presidente "hace lo difícil fácil" y que será él quien decida si la legislatura sigue o no, "en función de su honestidad, su transparencia y cómo va a afrontar esta nueva situación".

SÁNCHEZ QUIERE SEGUIR, PERO HABRÁ QUE VER SI PUEDE

A su juicio, el presidente "no tiene un plan" claro para reactivar la legislatura y todo dependerá de la información que vaya publicándose de las investigaciones, de las medidas que tome Sánchez y de los datos que vayan saliendo cada día.

Según Vaquero, la intención del titular del Ejecutivo español es seguir, pero habrá que saber "si va a poder continuar o no va a poder continuar". En ese sentido, ha insistido en que el PNV medirá "qué es lo que sale y cómo se comporta el presidente ante eso que pueda salir o no".

En todo caso, no esta situación comparable a la de 2018, pues entonces había una sentencia en firme que condenaba al PP por financiación irregular en el caso Gürtel. "No estamos hablando en estos momentos de esto. Estamos hablando de un informe (de la UCO) que tiene una gravedad importante", ha indicado.

NO HABRÁ PAZ HASTA QUE SÁNCHEZ NO COMPAREZCA

Para la portavoz del PNV, lo primero que debe hacer Sánchez es "ganarse la confianza poco a poco", aunque no le han pedido que plantee una cuestión de confianza. En su opinión, "estamos sin paz" hasta que comparezca en el Congreso.

Por ello, insiste en que Sánchez comparezca cuanto antes en la Cámara Baja para dar explicaciones, pues ve tarde la fecha del 9 de julio que ha propuesto Moncloa, y ha subrayado que lo más urgente ahora es que actúe con "transparencia y ejemplaridad".

Preguntada por la posibilidad de que otros grupos aprovechen la situación para obtener réditos, la diputada nacionalista ha respondido que sería "muy triste pedir otras cosas sin antes cumplir la primera: la transparencia y la ejemplaridad". No obstante, ha remarcado que el PNV quiere que el Gobierno cumpla con los pactos de investidura firmados.

LA SITUACIÓN NO AFECTARÁ AL PACTO CON EL PSOE EN EUSKADI

En todo caso, Maribel Vaquero ha querido dejar claro que este escándalo no va a afectar a la alianza del PNV con el PSOE en Euskadi, ya que son "dos planos distintos" y que la política vasca "es completamente diferente".

Preguntada por si teme que el PNV pueda ser visto como "cómplice de un Gobierno salpicado por la corrupción", como señala el PP, Vaquero ha asegurado que no entrarán en esas "provocaciones" y reconoce que la relación con los 'populares' "no pasa por su mejor momento" por cuestiones como "las sentencias contra el euskera" o la "impugnación de decisiones en las comisiones mixtas", así como las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes, de la que se marchó cuando el presidente del Gobierno vasco comenzó a hablar en euskera. "Verdaderamente no estamos en el mejor momento de relación", ha resumido.

La portavoz ha respondido que "el tiempo dirá" si hay margen para recuperar las relaciones con el PP, pero avisa de que "se tiene que ganar esa relación". De momento, no se han puesto en contacto con ellos, pero ha recalcado que "no van a estar nunca en una ecuación en la que esté Vox".

Sobre si el miedo a un Gobierno del PP con Vox ya no funciona como pegamento en el bloque de investidura, Vaquero ha admitido que "esa amenaza está perdiendo su importancia" y que "la ciudadanía vasca tampoco entendería tener que elegir entre eso". "El debate es mucho más profundo y de mayor calado", ha concluido.