La población reclusa repunta hasta los 62.522 presos en 2025 y los sindicatos alertan del "colapso" en las cárceles

Archivo - El centro penitenciario de Estremera, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip-UGT ha alertado del "colapso" del sistema penitenciario debido al repunte de la población reclusa, que cerró el año 2025 con un total de 62.522 internos, lo que supone un incremento que calculan en el 5,39% con respecto al año anterior. Además, esta organización sindical ha avisado de que aumenta los incidentes y que faltan médicos.

"España ha finalizado el ejercicio con un total de 62.522 internos, lo que supone que hoy custodiamos a 3.196 personas más que hace apenas un año", ha señalado Acaip-UGT en un comunicado en el que añade que "la curva de población reclusa en España ha entrado en una fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema".

Para el sindicato, este incremento del 5,39% en el conjunto nacional no es un hecho aislado ni coyuntural, ya que en los 80 centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al cierre de 2025, sumaban 51.559 internos, frente a los 49.026 de 2024.

Esto supone un incremento de 2.533 internos (+5,17%).

TAMBIÉN SUBE EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO

Por su parte, los centros de las comunidades autónomas con las competencias transferidas finalizaron 2025 con 9.186 presos (un aumento del 6,73%) en los 13 centros de Cataluña y de 1.777 en los tres centros del País Vasco (un crecimiento del 4,96%), según los datos de Acaip-UGT.

El centro penitenciario de Sevilla I ha sido el que en términos absolutos más ha crecido, sumando 292 presos, mientras que Monterroso en Lugo es quien más lo ha hecho en términos porcentuales, con un aumento del 51%.

En 2018, año en el que asumió la gestión de las prisiones el actual equipo de gobierno, los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias albergaban 58.883 personas privadas de libertad.

Acaip-UGT ha recordado que durante los primeros años la tendencia continuó a la baja coincidiendo con 2021, en un contexto marcado por la pandemia, con su pico más bajo situándose en 55.097 internos en los 80 centros de competencia central.

En 2022 comenzó a invertirse la curva, y lo que empezó como un ligero repunte se ha convertido en una "escalada con un incremento acumulado en cuatro años de más de 7.000 personas privadas de libertad".

MÁS INCIDENTES Y FALTA DE MÉDICOS

Desde Acaip-UGT han denunciado que durante los años de descenso de población (2010-2021), la administración perdió una oportunidad clave para cumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria para consolidar el modelo de un interno por celda.

"El resultado es que la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan dos presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción", ha añadido, recordando además retos como la "creciente heterogeneidad de la población reclusa".

"La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio", ha continuado.

En este sentido, Acaip-UGT también ha advertido de la "crisis sanitaria con niveles inasumibles", ya que más del 72% de las plazas de médicos en prisiones están vacantes, a lo que se suma la urgencia de atención de la salud mental en un entorno cerrado en el que más del 30% de los internos requieren medicación psiquiátrica, según sus cálculos.