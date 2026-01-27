Podemos se abre a negociar con el traspaso migratorio a Cataluña tras cerrar con el PSOE la regularización de migrantes

1046055.1.260.149.20260127122937 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que su formación está abierta a negociar la transferencia de competencias de migración a Cataluña tras el acuerdo con el PSOE para aprobar por decreto la regularización extraordinaria de migrantes 'sin papeles'.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha indicado que si se recupera un proyecto legislativo sobre el traspaso competencial Podemos está dispuesto a hacer aportaciones a ese texto, pero ha dejado claro que en ningún caso van a respaldar nada que implique "racismo".

De hecho, ha recordado que Podemos ya fue muy crítico con la proposición de ley que presentaron en el Congreso PSOE y Junts y que tumbaron al votar en contra de su tramitación, dado que percibían un "amplísimo sesgo racista".

"Podemos nunca va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora. Eso quiero dejarlo muy claro, pero sí estamos abiertas a negociar y, desde luego, creo que es evidente que lo que dice Podemos lo cumple", ha enfatizado Belarra.

DESVINCULA ESTE ACUERDO DE LA NEGOCIACIÓN SOBRE LOS PGE

Tras enfatizar que la actual Ley de Extranjería tiene implícita también aspectos racistas, la líder de Podemos ha aclarado que el pacto con el PSOE para la regularización extraordinaria "no tiene nada que ver" con su postura respecto a los futuros Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, está desvinculado de las cuentas públicas para 2026.

En este sentido, ha insistido que de cara a los Presupuestos los votos de Podemos solo estarán disponible para aplicar medidas de izquierda.

Belarra ha reivindicado que esta negociación con los socialistas, que han desplegado con discreción durante meses, revela que la "posición de fuerza" en la izquierda alternativa y "pelear" para conseguir transformaciones sociales funciona.

EL "MÉTODO DE PODEMOS FUNCIONA" PARA ARRANCAR MEDIDAS AL PSOE

"El método Podemos funciona", ha ahondado para subrayar que es evidente que la regularización extraordinaria no la quería de entrada el PSOE, dado que si hubiera sido así podría haberla aprobado hace meses por decreto como le instó constantemente su formación.

También ha enfatizado que este pacto "no tiene nada que ver" con cuestiones de "confianza o feeling" con determinados dirigentes del PSOE, en alusión implícita al ministro de Presidencia Félix Bolaños, sino a una postura política consistente en hacer valer los votos para "arrancar" iniciativas sociales.