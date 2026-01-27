Belarra dice que si los inmigrantes no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios de comunicación ante el Parlament de Catalunya, a 17 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado hoy que, los inmigrantes que soliciten la regulación extraordinaria --que aprobará hoy el Consejo de Ministros por Real Decreto-- y no puedan aportar sus antecedentes penales de su país de origen, podrán presentar una "declaración responsable" de que no han cometido delitos.

Así lo ha señalado la diputada en una entrevista de 'Canal Red', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por los requisitos que tendrán que cumplir los al rededor de medio millón de inmigrantes, que se estima, que puedan legalizar su situación a través de la nueva regularización extraordinaria acordada entre el Ejecutivo y Podemos y que fue anunciada por la formación morada este lunes.

En este sentido, la también diputada ha afirmado que desde el Gobierno se pondrán "facilidades" para que los aspirantes recopilen la documentación necesaria para el proceso.

Belarra explica que si los inmigrantes no pueden conseguir la documentación, que además luego habría que traducirla para hacerla oficial en España, van a poner "más facilidades". Así, señala que si su país no se los da, tenga que ser el Gobierno español quien tenga la "responsabilidad de ponerse en contacto" con el país de origen del migrante para solicitarlos.

Y, en caso de que el país no los proporcione, ha exclamado: "que valga una declaración responsable de que efectivamente tú no tienes antecedentes penales, de manera que sorteemos también ese problema" y la "burocracia insufrible".

A ello, Belarra ha agregado que los solicitantes tendrán que demostrar que han residido en España durante los cinco meses anteriores a presentar la petición, así como que lo hacen antes, por lo menos, el pasado 31 de diciembre de 2025.

Esto lo deben poder probar a través de "cualquier documentación que sea válida en derecho" como facturas o citas médicas. Así, ha deslizado la líder de Podemos, se podrá "sortear" el empadronamiento como único acceso a la regularización.

"NO HACÍA FALTA PASAR POR EL CONGRESO"

Todo ello, ha celebrado, se llevará a cabo sin que la Cámara Baja lo debata: "No hacía falta pasar por el Congreso para aprobar una regularización extraordinaria, que el Gobierno podía hacerlo 'motu propio', a través del Consejo de Ministros, y por fin se vuelve a demostrar que tengo razón".

De este modo, Ione Belarra ha manifestado que se aprobará el proceso por decreto para que "sea fácil, para que sea ágil" y para evitar la "burorrepresión y la violencia burocrática que sufren las personas migrantes".

EL PSOE NO HACE NADA A NO SER QUE LE OBLIGUEN

Al hilo, ha señalado que el PSOE de Pedro Sánchez "no tiene que hacer nada" para conseguir el apoyo de ERC, BNG, Bildu o Sumar como algo negativo, puesto que, en su opinión, el PSOE "no hace nada" a no ser de que le obliguen.

En otro orden de cosas, la también exministra de Asuntos Sociales ha desmentido "el bulo de que se estaba nacionalizando a medio millón de personas para que pudieran votar", con el que, ha añadido, los líderes de PP y Vox "estaban" este lunes.