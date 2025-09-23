Podemos acusa a Junts de instrumentalizar las aspiraciones de autogobierno en Cataluña para extender su "racismo"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Junts de tratar de "utilizar" las legítimas aspiraciones de autogobierno en Cataluña para "extender su racismo", tras reafirmar su oposición a la ley de delegación de competencias de inmigración que suscribió con el PSOE y que se debate este martes en el Congreso.

En rueda de prensa en el Congreso, ha replicado las críticas que ha vertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que acusa a los morados de aplicar "un 155" a Cataluña con su voto en contra a su iniciativa.

Al respecto, Belarra ha lanzado a Turull que Podemos siempre ha estado ene el mismo lugar y que se opuso en su día a la aplicación del artículo 155 de la Constitución cuando se dio el procés, mientras que el PSOE sí lo apoyó.

"Nosotras visitamos a los líderes independentistas injustamente encarcelados y dijimos que eran presos políticos. Y hemos defendido y vamos a defender siempre el derecho a decidir del pueblo catalán. Creo que pocos partidos como Podemos entienden que somos un país de países, una nación de naciones y estamos dispuestos a que eso se traduzca en derechos políticos reales para la ciudadanía catalana", ha enfatizado la líder del partido morado.

Dicho esto, ha espetado que el problema es que Turull está "instrumentalizando las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán para extender su racismo, para extender un discurso de odio sobre las personas migrantes".

Así, ha proclamado que por ahí su partido no va a pasar porque al "racismo hay que sacarle la tarjeta roja". Tampoco va a permitir, según ha subrayado, avalar una ley con la que Junts persigue competir en xenofobia con Aliança Catalana.

Finalmente, ha retado a los postconvergentes que demuestren que no tienen pulsiones racistas dejando de bloquear la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de más de medio millón de migrantes irregulares.