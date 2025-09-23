Montero (Podemos) equipara el discurso en inmigración de Junts y AC con el de Vox y PP

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero (d), y la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra (i), en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Belarra (Podemos) cree que la ley criminaliza a la migración en poner que es un "riesgo" para los servicios públicos

BARCELONA/MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha equiparado este martes el discurso en inmigración de Junts y Aliança Catalana (AC) con el de Vox y PP y ha asegurado que la voluntad de los posconvergentes para que se cedan las competencias a Catalunya responde su"competencia" con AC.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Montero ha señalado que la cuestión no gira entorno a la cesión de competencias sino a abiertamente ejercer racismo institucional, textualmente: "El racismo, aunque se disfrace de autogobierno, racismo se queda", ha dicho.

Ha afirmado que Junts "ha comprado claramente" este supuesto discurso racista que ella les atribuye por su competencia con Aliança Catalana para no perder electores a favor de la formación de Silvia Orriols.

"Cuando tú le preguntas a Miriam Nogueras cuál es la motivación y por qué quieren tener las competencias en migración, lo que dicen no es que hay una legítima aspiración del pueblo de Catalunya a tener más competencias. Lo que dicen es que hay un descontrol migratorio, cuando en España y en Catalunya no hay ningún descontrol migratorio".

Preguntado por si Podemos se plantea cambiar el sentido de su voto en el trámite parlamentario de esta tarde en el Congreso, lo ha rechazado.

SE CRIMINALIZA A LOS MIGRANTES

También se ha referido a la posible delegación de competencias en inmigración a Catalunya la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha justificado la negativa de su partido esgrimiendo que en el preámbulo de la ley se criminaliza a la migración porque se dice que es un "riesgo" para los servicios públicos.

"En esa ley, y por eso Podemos no la puede votar, se dice que el riesgo para la educación pública, para la sanidad pública, es la inmigración. Lo negamos tajantemente. Eso es mentira", ha sentenciado la dirigente de la formación morada en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Belarra ha señalado que lo que sí pone en riesgo los servicios públicos es "el rearme que ha firmado el señor Pedro Sánchez", que destinará "10.500 millones de euros" para armas que "deberían ir a mejorar la sanidad y la educación pública", o "las privatizaciones que ha hecho siempre el pujolismo" y "los padres políticos" de Junts.

Ha insistido en que "Podemos por esa agenda racista no va a pasar", si bien ha reivindicado que su partido "va a estar ahí cuando el pueblo catalán haga reivindicaciones de autogobierno" para garantizar sus derechos, "como lo ha hecho siempre".

"Si hay finalmente ese acuerdo para la financiación singular para Catalunya, hay una garantía de ingresos y un suelo de ingresos para que se puedan garantizar los servicios públicos (...) que no se preocupe nadie que los votos de Podemos van a estar los primeros no los últimos los primeros", ha añadido, matizando que no obstante "para hacer racismo con Podemos no se puede contar".