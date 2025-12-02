Podemos acusa a Sánchez de no actuar ante el "incendio de corrupción gravísimo" que asola al PSOE

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha adoptado ni una sola medida preventiva para atajar el "incendio de la corrupción que, a su juicio, asola al PSOE tras la entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco del caso 'Koldo'.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha cargado con tono duro contra el Jefe del Ejecutivo y le ha recriminado que no haya anunciado si quiera que Acciona, empresa salpicada en la trama, no recibe ni un solo euro de contratos públicos.

"¿Cómo sabemos que Acciona no está comprando ahora mismo altos cargos del PSOE? No lo sabemos y ese es el motivo por el que creo que cada vez más la gente no confía en la palabra del presidente cuando habla de este tema y lo que está generando un clima de antipolítica muy peligroso", ha espetado la dirigente 'morada'.

Belarra ha asegurado que Sánchez se equivoca "tratando de dibujar un cortafuegos cuando el incendio ya lo ha arrasado todo". "El incendio de la corrupción en el PSOE es gravísimo", ha insistido para remarcar que ya van dos exsecretarios de Organización del PSOE, el propio Ábalos y Santos Cerdán, que han ingresado en prisión preventiva, cargos que eran de máxima responsabilidad en las filas socialistas.

EXIGE QUE SÁNCHEZ DEVUELVA EL DINERO ROBADO: ELIGIÓ A ÁBALOS Y CERDÁN

De esta forma, ha recriminado que lo "mínimo" que tenía que haber hecho el presidente es comprometerse a adoptar medidas preventivas para que "algo así no pueda pasar mañana mismo".

Por ejemplo, ha afeado que Sánchez no se ha comprometido a devolver el "último euro de dinero público que hayan robado sus corruptos, que les eligió él" ni que Acciona, a la que define como principal "empresa corruptora", queda excluida de adjudicaciones.

Finalmente, Belarra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que confíe en otras fuerzas políticas de izquierda que han demostrado "de verdad" que están "limpias de arriba abajo sin un solo caso de corrupción", como es el caso de su partido.

NO VE AL PSOE COMPROMETIDO CON EL FEMINISMO

Preguntada sobre la investigación interna en el PSOE contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual, la líder del Podemos ha dicho que le resulta "difícil" valorar la actuación interna de las filas socialistas y cree que debe ser esta formación la que se pronuncie.

No obstante, ha manifestado que tiene la impresión "cada vez mayor y creciente" de que el PSOE "no se toma en serio el feminismo" ni la lucha contra las violencias machistas, que a su juicio es un "pin que se pone en la solapa cuando toca, cuando viene bien, cuando eso da puntos", pero no cuando se dan situaciones difíciles.