Podemos advierte al PSOE que su voto para la financiación autonómica va ligado a mayor carga fiscal a las rentas altas

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de abrir el debate sobre la reforma de la financiación autonómica desde un "interés partidista" y con afán de "enfrentar entre sí" a las distintas comunidades autónomas.

Asimismo, ha cuestionado que el nuevo modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda llegue finalmente al Congreso como proyecto de ley y ha dejado claro que sus condiciones para avalarlo es el incremento de impuestos a grandes rentas y empresas, además de condicionar la mejora de ingresos a un "suelo" de inversión en servicios públicos básicos.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha subrayado que la financiación autonómica es un debate esencial, que lleva mucho tiempo proponiéndose, y le preocupa que el PSOE solo se abra a empezar la reforma cuando "necesita votos" en el Congreso, es decir, por un "interés partidista y una lógica parlamentaria" aludiendo así a la exigencia que ha marcado ERC al Gobierno.

Para la secretaria general de la formación 'morada', el cambio en el sistema de financiación debe abordar con "mucha más calma", "mucho más diálogo" y "mucha más visión de conjunto del país". Por tanto, ha acusado al PSOE de seguir el camino "erróneo" de "enfrentar a territorios con otros territorios" cuando lo importante son los ciudadanos.

¿DE QUÉ SIRVE MÁS RECURSOS SI VAN A LA SANIDAD PRIVADA?

De esta forma, ha agregado que en materia de financiación Podemos solo estará con un modelo que implique también una reforma fiscal que comporte el aumento de carga fiscal para los ricos, fondos de inversión y grandes corporaciones.

"Si es que finalmente llega el Congreso, que yo honestamente tengo mis dudas, nosotras vamos a tener claro cuál es nuestra línea, que los ricos paguen lo que les corresponde y que ese dinero se destine íntegramente a los servicios públicos", ha ahondado.

Y es que Belarra ha reivindicado que las inversiones tienen que ser finalistas para los servicios públicos, pues la pregunta es de qué sirve más dinero para Cataluña si al final va a servir para financiar la sanidad privada.