Podemos afea a Mónica García que sostenga la ley que permite privatizaciones y Sanidad replica que dan "bochorno"

4 Dic.

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha recriminado al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que sostengan la ley que permite la gestión privatizada en la sanidad pública y ha reclamado que se derogue para prohibir la externalización de servicios.

Unas críticas que han sido replicadas por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha tildado de "bochorno" la posición de la dirigente 'morada', cuando su departamento trabaja en un proyecto para terminar con dicha ley, y ha lanzado que no puede dar lecciones, dado que Podemos estuvo en la pasada legislatura en el Gobierno y tampoco se derogó dicha ley.

En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, Montero ha afeado que se mantenga la ley que habilita la externalización sanitaria, al ser cuestionada por la polémica que rodea al Hospital de Torrejón (Madrid) por el audio del CEO de la empresa gestora, Ribera Salud, en el que aludía al rechazo de pacientes y procesos no rentables.

Montero ha sostenido que la "privatización es un crimen contra la salud pública" que, además, pone en riesgo el derecho de acceso a la sanidad, acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de regalar "millones de dinero público" a grupos sanitarios privados. "Es un tipo de política homicida que pone en riesgo lo más importante que tiene la gente que es la seguridad", ha enfatizado.

Cuestionada sobre cuál es la respuesta a esta problemática, la exministra de Igualdad ha respondido que la solución es "prohibir que se pueda privatizar la sanidad" y derogar la ley que aprobó el Gobierno presidido por José María Aznar que permite la gestión externalizada de centros sanitarios.

Acto seguido, ha lanzado que el PP y el PSOE han sostenido durante "mucho tiempo" esta normativa y ahora "también la sostiene la ministra de Sanidad de Sumar", en referencia a Mónica García.

"En este punto se acabó, no se puede privatizar la sanidad porque estamos viendo que no es una cuestión como nos dijeron hace mucho tiempo, de que lo privado gestiona mejor que lo público que es que con lo privado", ha exclamado para confrontar que mientras lo público se centra en curar enfermedades, las empresas piensan en "cómo hacer negocio".

Finalmente, ha ironizado que este tipo de privatizaciones son las "verdaderas paguitas" que se están produciendo en España cuando gobierna el PP, "a costa de que la gente lo pase mal y de poner en riesgo la vida".

SANIDAD RESPONDE: "EL BOCHORNO YA NO SE AGUANTA"

Tras esta intervención, el 'número dos' del Ministerio de Sanidad ha replicado a Montero a través de la red social 'X', recriminando que la exministra de igualdad estaba en una tertulia "diciendo poco menos que la culpa de lo de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón es de la ministra de Sanidad que mantiene la ley 15/1997".

Así, ha proclamado que el "bochorno no se aguanta más" cuando Sanidad está terminando un proyecto de ley que incluye la derogación de esta normativa pero también "otras muchas cosas", dado que "cualquiera que sepa algo un poco, lo más mínimo", sobre legislación sanitaria sabe que ahora la legislación es "mucho más florida" y entra también alguna normativa europea, e incluso sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por tanto, ha criticado que esto es "uno de los problemas de la política basada en la tertulia" es que "sueltas una simpleza y piensas que has dicho algo brillante", pero derogar la le 15/97 es un "mantra que no lleva a otro lugar que a la frustración".

Finalmente, ha dejado un recado a Montero al subrayar que en la legislatura anterior hubo una mayoría parlamentaria que podría haber derogado esta ley "con mayor facilidad" y, sin embargo, "hubo quien renuncio a ese Ministerio (Sanidad) porque no sirve para nada" e incluso después "bloqueó los avances en esa materia porque no eran suficientes". "Y ahora dan lecciones", ha zanjado en clara referencia implícita a Podemos.