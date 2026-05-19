Podemos afirma que derecha "tenía ganas" a Zapatero, pero también avisa de que Sánchez "cada vez lo tiene más difícil"

1088350.1.260.149.20260519122311 La diputada del grupo parlamentario Mixto, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero muestra que la "derecha le tenía muchas ganas" y considera que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial".

En rueda de prensa en el Congreso, ha reconocido que le llama la atención que Zapatero haya sido citado como investigado por parte de la Audiencia Nacional por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal en el caso 'Plus Ultra', teniendo en cuenta la trayectoria de otros expresidentes.

"No deja de ser sorprendente (la imputación) teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la 'policía patriótica' para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios; teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra, o teniendo a Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual", ha lanzado durante su comparecencia, en línea con lo publicado por Pablo Iglesias en redes sociales.

De todas formas, ha contrapuesto que esta imputación evidencia la inacción del Gobierno para combatir el 'lawfare' y prevenir tramas que han salpicado al PSOE como el caso Koldo, criticando también la falta de medidas sociales y en vivienda.

"Creo que es muy evidente que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando (...) no hacer nada contra la guerra sucia judicial, apostar por el rearme en vez de por la justicia social, hace que este Gobierno cada vez lo tenga más difícil para gobernar", ha enfatizado para lamentar que el Ejecutivo no haya emprendido medidas para democratizar la justicia.

NO CONTEMPLAN ELECCIONES ANTICIPADAS

Fuentes de la formación 'morada' recalcan que esta imputación lastra la imagen del PSOE pero descartan que haya convocatoria de elecciones anticipadas. Además, insisten en que el sector conservador le tenía ganas a Zapatero y hace más cuesta arriba la legislatura, dado que el expresidente era una figura que facilitaba acuerdos entre fuerzas por su papel de mediador.

Por otro lado el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha cuestionado en redes sociales la imputación de Zapatero. "Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer expresidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", ha apostillado.