Podemos se aleja del acto del 21D y rechaza que la solución para la izquierda sea refundar un "Sumar 2.0"

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado la distancia de su formación respecto a la reedición de la alianza entre IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes y apunta que no tiene sentido que estén en la presentación de una coalición que denomina "Sumar 2.0".

En rueda de prensa este lunes en la sede central de la formación, ha reafirmado que Podemos aspira a las candidaturas de izquierda más "amplias" y "plurales" posibles, pero para tejer alianzas tiene que garantizarse un proyecto autónomo del PSOE. Y es que precisamente el partido 'morado' achaca precisamente a Sumar.

"Vamos a continuar hablando, interlocutando con absolutamente todo el mundo para, como digo, tejer, articular, componer y construir las candidaturas más amplias, más heterogéneas posibles, pero siempre con una premisa ideológica y política fundamental, que es la clave de todo esto y es no aceptar los límites del PSOE, no subordinarse al PSOE y no ser funcional a la socialdemocracia", ha remachado.

Cuestionado sobre si Podemos, que ha sido invitado al acto del sábado de los partidos de Sumar en el Gobierno, asistirá a dicho evento, Fernández ha dicho que respeta los actos de los partidos políticos y que ellos se van a centrar en fortalecerse y ensanchar el espacio de la izquierda, pero con su premisa ideológica clara.

De hecho, ha recalcado que no cree que sea la solución "a los errores y fallos" que haya cometido los partidos de la órbita del socio minoritario del Ejecutivo, presentar un "Sumar 2.0" en vez de articular un proyecto de poner en pie a la izquierda alternativa no subordinada al PSOE.

Fernández admite que existe desafección en el electorado progresista y que no logran rentabilizar el descontento con los gobiernos del PP en elecciones autonómicas, pero por ello quieren fomentar una reacción con candidaturas comandadas por Podemos.

Es más, ha recriminado que esta legislatura se caracteriza por la falta de avances, frente al anterior mandato en el que Podemos estaba en el Gobierno, y ha vuelto a criticar la política de gasto militar del actual Ejecutivo. De hecho, ha instado de nuevo a que España rompa con la OTAN y se desmantelen las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón.

Respecto al acto del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, el coportavoz de Podemos la ha limitado a una charla y la ha comparado con coloquios sobre cine o música que pueden ser interesantes, pero no merecen valoración política.

Así, ha comentado que en su caso no asistirá al acto, al centrarse en la precampaña de las elecciones en Castilla y León, y no ha dado valor de propuesta o proyecto político al movimiento de Rufián, del que se ha desmarcado su propio partido, ERC. "Si eso cambia, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente", ha zanjado.