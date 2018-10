Podemos apela al "patriotismo" de la "España real" para convencer a los indecisos

Actualizado 23/11/2015 15:40:09 CET

Errejón trata de zanjar la polémica sobre la configuración de las listas y asegura que Podemos centra toda energía en las generales

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario Político y número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha presentado este lunes el lema sobre el que girará la campaña electoral de la formación para las elecciones generales del 20 de diciembre, 'Un país contigo', con el que tratarán de poner en valor el "patriotismo" de la España "real" frente al de la España "institucional" para "reconstruir un país que no deje a nadie atrás", un "reto histórico" para el que necesitan a todos los "héroes cotidianos" que todavía no han decidido su voto.

"Concurrimos con un lema que es también una invitación. Estamos diciendo que desde hace demasiados años ha habido un divorcio entre el país oficial y el país real, entre el país institucional y la España de corbata y la España de a pie", ha afirmado el jefe de campaña de Podemos en el acto de presentación de la estrategia de campaña y de la página web en la que centralizarán todas lo que tenga que ver con la contienda electoral.

Así, ha asegurado que el objetivo de Podemos en esta campaña es convencer a los "héroes cotidianos que en los años más duros se han apretado el cinturón" y a aquellos que se "ilusionan" con el cambio pero que todavía dudan, para llevar al Parlamento y a la Moncloa el "consenso mayoritario" que existe ya en la sociedad en torno a la necesidad de "rehacer el pacto de convivencia" del 78.

Este nuevo pacto de convivencia debe basarse, según Errejón, en los cinco grandes acuerdos que Podemos propone blindar en la Constitución, y que ya son un "consenso en la sociedad" --lucha contra la corrupción, reforzar independencia judicial, blindar derechos sociales, derecho a decidir y reforma del sistema electoral--. "Queremos darle las gracias a quienes hicieron posible el acuerdo de convivencia, pero ese acuerdo hoy está en una situación de colapso. Nos toca a nosotros reeditar el acuerdo para el país que somos hoy", ha defendido.

"Esta no es una campaña electoral para cambiar el Gobierno, sino para actualizar y rehacer el pacto de convivencia y para ganar un país que no deje a nadie atrás", ha defendido. "Queremos decir: Queremos construir un país contigo. Nos toca construir un país con todos. Este es el modelo de patriotismo que representamos. Nunca más un país sin su gente", ha apostillado.

"OFRECER CERTEZA Y GARANTÍAS A INDECISOS"

En este sentido, Errejón ha afirmado que son "extraordinariamente ambiciosos" porque estas elecciones "no son una competición entre partidos" sino que los españoles se juegan "pasar página". Por ello, Podemos considera fundamental convencer a los sectores "que ven el cambio con simpatía" pero que todavía tienen dudas" y "no salen en las encuestas".

"Vamos a hacer una campaña para ofrecer certeza y garantías para esa gente que se le ilumina la cara cuando piensa en el cambio pero que todavía duda si apostar por el cambio", ha explicado, al tiempo que ha señalado que a estos indecisos tratarán de llegar no sólo a través de grandes mítines sino con actos más cercanos en los que los votantes puedan resolver sus dudas y preguntar a los candidatos.

El primero de los grandes actos, que servirá para dar el pistolezato de salida a la campaña el viernes 4, sera en Cádiz. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ofrecerá un gran mitin en Madrid el día 13. Andalucía y Madrid son dos de las regiones en las que más se centrará Podemos, además de las zonas donde concurre en candidaturas de confluencia, como Valencia, donde cerrará campaña.

NO PERDER ENERGÍA EN POLÉMICAS INTERNAS

Asimismo, Errejón, ha tratado de zanjar la polémica generada por la configuración de las listas para las generales, principalmente en Andalucía, y ha asegurando que la gente no les "perdonaría" que perdieran "un gramo de energía" en otra causa que no sea "la de reconstruir nuestro país". "De aquí al 20 de diciembre estamos volcados en un reto histórico. Nadie nos perdonaría que no nos volcáramos en esto con todas nuestras fuerzas", ha sentenciado.

Preguntado sobre si después del 20 de diciembre Podemos se plantea llevar a algún tipo de reflexión a nivel interno, el dirigente ha afirmado que tras las elecciones "seguirá habiendo muchos retos", la mayor parte "para ser capaces" de construir el "pacto de convivencia" para el que piden el voto, aunque también "sobre la estrategia de Podemos".

"Pero Podemos ha nacido con un principio fundamental que es construir un país para los que faltan. Hemos visto que algunos intentan encerrarnos en Podemos para hablar de nosotros mismos. Hablamos de nosotros mismos pero la hoja de ruta fundamental es hablar de la gente que falta", ha reafirmado.

Errejón también ha asegurado que espera que la lucha contra el terrorismo yihadista, que "se ha colado con mucho dolor en la campaña", no sea "el único tema" pero no "por cálculo electoral" sino "porque no haya habido más barbarie" y porque las fuerzas políticas hayan sido capaces de entenderse.

Además, ha asegurado que deber ser el nuevo Parlamento que surja de las elecciones del 20 de diciembre el encargado de tomar decisiones "de calado" como el envío de tropas españolas a Siria, en el caso de que Francia lo solicite. No obstante, ha asegurado que Podemos no está a favor de "mandar soldados españoles" porque ello no va a contribuir, a su juicio, a estabilizar la región y es "extraordinariamente peligrosos para los soldados.